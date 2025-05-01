【日本】

日銀政策金利（5月）時刻未定

予想 0.5% 前回 0.5%（日銀政策金利)



【豪州】

貿易収支（3月）10:30

予想 31.0億豪ドル 前回 29.68億豪ドル（貿易収支)



【英国】

製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（4月）17:30

予想 44.0 前回 44.0（製造業PMI（購買担当者指数）)



【米国】

チャレンジャー人員削減数（4月）20:30

予想 N/A 前回 204.8%（前年比)



新規失業保険申請件数（04/20 - 04/26）21:30

予想 22.4万件 前回 22.2万件（新規失業保険申請件数)

新規失業保険申請件数（04/13 - 04/19）

予想 185.5万件 前回 184.1万件（継続受給者数)



PMI（購買担当者景気指数・確報値）（4月）22:45

予想 50.7 前回 50.7（製造業PMI・確報値)



建設支出（3月）23:00

予想 0.3% 前回 0.7%（前月比)



ISM製造業景気指数（4月）23:00

予想 48.0 前回 49.0（ISM製造業景気指数)



※予定は変更することがあります

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