本日の予定【経済指標】
【日本】
日銀政策金利（5月）時刻未定
予想 0.5% 前回 0.5%（日銀政策金利)
【豪州】
貿易収支（3月）10:30
予想 31.0億豪ドル 前回 29.68億豪ドル（貿易収支)
【英国】
製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（4月）17:30
予想 44.0 前回 44.0（製造業PMI（購買担当者指数）)
【米国】
チャレンジャー人員削減数（4月）20:30
予想 N/A 前回 204.8%（前年比)
新規失業保険申請件数（04/20 - 04/26）21:30
予想 22.4万件 前回 22.2万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（04/13 - 04/19）
予想 185.5万件 前回 184.1万件（継続受給者数)
PMI（購買担当者景気指数・確報値）（4月）22:45
予想 50.7 前回 50.7（製造業PMI・確報値)
建設支出（3月）23:00
予想 0.3% 前回 0.7%（前月比)
ISM製造業景気指数（4月）23:00
予想 48.0 前回 49.0（ISM製造業景気指数)
※予定は変更することがあります
日銀政策金利（5月）時刻未定
予想 0.5% 前回 0.5%（日銀政策金利)
【豪州】
貿易収支（3月）10:30
予想 31.0億豪ドル 前回 29.68億豪ドル（貿易収支)
【英国】
製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（4月）17:30
予想 44.0 前回 44.0（製造業PMI（購買担当者指数）)
【米国】
チャレンジャー人員削減数（4月）20:30
予想 N/A 前回 204.8%（前年比)
新規失業保険申請件数（04/20 - 04/26）21:30
予想 22.4万件 前回 22.2万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（04/13 - 04/19）
予想 185.5万件 前回 184.1万件（継続受給者数)
PMI（購買担当者景気指数・確報値）（4月）22:45
予想 50.7 前回 50.7（製造業PMI・確報値)
建設支出（3月）23:00
予想 0.3% 前回 0.7%（前月比)
ISM製造業景気指数（4月）23:00
予想 48.0 前回 49.0（ISM製造業景気指数)
※予定は変更することがあります