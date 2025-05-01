【日本】
日銀政策金利（5月）時刻未定
予想　0.5%　前回　0.5%（日銀政策金利)

【豪州】
貿易収支（3月）10:30
予想　31.0億豪ドル　前回　29.68億豪ドル（貿易収支)

【英国】
製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（4月）17:30　
予想　44.0　前回　44.0（製造業PMI（購買担当者指数）)

【米国】
チャレンジャー人員削減数（4月）20:30
予想　N/A　前回　204.8%（前年比)

新規失業保険申請件数（04/20 - 04/26）21:30
予想　22.4万件　前回　22.2万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（04/13 - 04/19）
予想　185.5万件　前回　184.1万件（継続受給者数)

PMI（購買担当者景気指数・確報値）（4月）22:45
予想　50.7　前回　50.7（製造業PMI・確報値)

建設支出（3月）23:00
予想　0.3%　前回　0.7%（前月比)

ISM製造業景気指数（4月）23:00
予想　48.0　前回　49.0（ISM製造業景気指数)

※予定は変更することがあります