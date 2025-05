¤â¤·»þ´Ö¤¬´¬¤­Ìá¤Ã¤¿¤é¡¢¿ÍÎà¤Ï»÷¤Æ¤â»÷¤Ä¤«¤ÌÀ¸Êª¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤½¤ì¤È¤âÂå¤ï¤ê±Ç¤¨¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡©

「進化は再現不可能な一度限りの現象なのか? それとも同じような環境条件では同じような適応が繰り返し発生するのか?」

進化生物学者の間で20世紀から大論争を繰り広げられてきた命題をめぐるサイエンスミステリーの傑作、千葉聡『進化という迷宮 隠れた「調律者」を追え』が発売されます。

本記事では、〈進化生物学者が挑む「究極の謎」…なぜ生き物は変わっていくのか?〉に引き続き、「進化」をめぐる、生物学者たちの大論争について詳しく見ていきます。

※本記事は、5月22日発売の千葉聡『 進化という迷宮 隠れた「調律者」を追え 』(講談社現代新書)より抜粋・編集したものです。

太陽系外惑星に人類はいるか

これまでに5000個以上発見されている太陽系外惑星のうち、地球とよく似た質量で、液体の水が存在する可能性のあるものは、十数個程度だという。

劉慈欣(リウ・ツーシン)のSF小説『三体』は、こうした惑星の一つに知的生命体が存在するという設定のもと、人類との接触から始まる奇想天外な物語である。その生命体は人類と異質な存在でありながらも、人類と似た思考プロセスを持ち、人類と意思疎通できる宇宙"人"として描かれる。だが果たして地球外生命に、人類のような性質が進化しうるのだろうか。

地球と似た惑星があれば、そこには人類と似た知的生命体が進化しているはず──この憶測と期待は、遠い昔から、夜空を見上げる人々の心を捉え、空想を育んできた。生命が発生しうる惑星の数を考えれば、人類と接触する可能性のある地球外文明の数は十分多いはずだという。しかし過去、地球外文明との接触の証拠はない。

この矛盾──フェルミのパラドックスは、『三体供戮謀仂譴垢觜暗森林仮説のように、自らの文明の存在を秘匿しているという考えから、実際に存在していない、存在しても核戦争ですぐ自滅するという考えまで、様々な憶測を呼んできた。

古生物学者ジョージ・ゲイロード・シンプソンは1964年、進化の歴史における偶発性ゆえに、人類と有意義なコミュニケーションができる知的生命体が、地球以外の天体に出現している可能性はほとんどない、と主張した(※1)。

シンプソンの言う偶発性とは、コイントスや株価のように確率的な規則性からその振る舞いや結果が予想できる偶然ではない。歴史の推移そのものを予測できない方向に変えてしまう偶然である。

偶発性には大きく分けて二つある(※2)。ひとつは、一連の因果関係に起きる変化である。例えばロバート・ゼメキス監督の映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』では、過去にタイムスリップした主人公が、物事の出発点である登場人物との出会いをどう変えるかや、彼らの選択、そして偶然の出来事次第で因果の連鎖が変わり、未来は全く別の思いがけぬものになる。

このように、たまたま出発点が変わったり、環境や選択の変化で途中の出来事やその順序が違うと、未来が予想できないものに変わる、という話である。歴史はひと続きの出来事の連鎖なので、そのどれかが変われば、結果も変わる。

もうひとつの偶発性

もうひとつは、出発点と環境条件が完全に同じでも、予測不可能な出来事が未来を変えてしまうという偶発性である。例えば全く同じところからスタートした人生が、たまたま忘れ物をするかどうか、たまたまスクーターを運転したのが自分かどうか、そうした予測不可能な偶然で別の人生になってしまう──これはオリビエ・トレイナー監督の映画『ジュリア(s)』で描かれた主人公の複数の人生の物語だが、このようにどんなに出発点と環境条件が同じでも、結果がどうなるかは偶然のために不確定だという見方である。

この二つは重なる部分があるが、前者は偶発性の介入にもかかわらず、同じ結果に収束する可能性も同時に意識されるのに対し、後者は出発点も環境条件も同じなので、偶発性の介入は結果を変えることだけが意識される。

シンプソンが想定した偶発性は、後者も含むが、主に前者の出発点や因果関係を変える効果のことである。例えば、偶然の環境変化を、たまたまどの系統が生き残って子孫に繋ぐかで、未来の生物相は変わるだろう。環境の小さな違いは、種分化や移住・絶滅の有無に影響するし、こうした出来事や稀で特異な突然変異が、どの系統で、どんな順番で起きるかでも、繁栄する生物は変わる。

一般性は、進化の歴史を普遍的で予測可能なパターンにするが、偶発性は進化の歴史を唯一無二の物語に変える。もし地球の生物と人類の進化史が偶発性の連鎖で紡がれた物語なら、人類と似た知的生命体は、地球以外、宇宙のどこにも進化していないだろう。

シンプソンがその主張で、NASAの支援する宇宙人探査計画の研究者を激怒させてから25年後のこと。古生物学者スティーヴン・ジェイ・グールド(図1−2)は世界的ベストセラーとなった著書『Wonderful Life』(邦題:『ワンダフル・ライフ』)のなかで、こんな思考実験を使い、改めて偶発性の歴史がもたらす効果を説明した(※3)。

生物進化の歴史を動画に喩えてみよう。歴史をある時代まで巻き戻し、再生してみるのだ。すると巻き戻す前と同じような大進化は二度と再生画面に現れないだろう。

グールドはこの思考実験で、人類の出現を偶然の連鎖による奇跡の産物であると主張した。生命史の動画を5億年前のカンブリア紀まで巻き戻してから再生してみよう。歴史の再生が現在まで進んだ時、偶発性のために、そこには人類の姿はない。何度再生を繰り返したところでそこには人類どころか、人類に似た知的生命体すら進化していないだろう。

当時グールドと彼に率いられた古生物学者の一派は、地質学と化石記録を操りつつ"大進化に挑む生物学としての古生物学"を意味する、「パレオバイオロジー」の確立を目指していた。そしてグールドらは、自然選択による適応だけでは進化を説明できないという立場をとり、大進化には、自然選択で代表されるような小進化のプロセスとは別のプロセスが関与すると主張して、正統派の進化生物学者との間で大論争を巻き起こしていた。

グールドが論争に使った武器

グールドが論争に使った武器は三つある。まず断続平衡説。化石記録が示す形態進化は、ほとんど変化のない長い安定期が、急速な変化で区切られるような不連続的なパターンを示す、と主張する説であった。この説では、急速な変化が種分化に対応し、安定期が一つの種に対応すると考える。つまり種を恒常性のある進化的な単位と見なすのだ。

すると例えば、体の大きい種ほど種分化しやすい、あるいは絶滅しにくい傾向をもつ系統では、大型の種の比率が増し、大型化が進む。種を単位とした選択──種選択が、大進化の要因になるわけである。この考えも含め、種や群集のような高次の系の進化は、遺伝子のような低次の要素の進化だけに還元できない、というのがグールドらの主張だった。

次の武器は発生的制約。正統派の進化学では、どんな方向にでも生物は変化できる。だから自然選択で有利なら、どんな形にでも進化しうる、と考えているが、それは誤りだ。なぜなら生物の形は、個体発生の経路や規則、成長のルールで、取りうる形が制約を受け、自在な変化が抑止されるから──これがグールドの主張だった。

進化の過程で生物に形作りの経路やルールが出来上がると、それから外れた形はいかに機能的でも適応進化で生じることは難しい。よく例に挙げられるのは、車輪の手足を持つ脊椎動物がいないことだ。ただし細菌は微小なモーターで鞭毛を回転させるし、アリアンタというカタツムリの仲間は、斜面を一気に30mもタイヤのように転がりながら分布を広げるので、車輪の発明が生物に不可能なわけではない。脊椎動物の場合は、回転する器官で血液を循環させられないことが、車輪の器官を持つうえでの制約となっている。

また古代の神々やX−MENのエンジェルのような、背から翼の生えた有翼人の進化も難しい。人間を含む四肢動物は、肩甲骨に翼を発達させる経路がないからである。

生物が過去に辿った進化の過程でこうした制約ができると、その生物の子孫が取りうる性質が制限される。この制約のため、その生物が過去にどんな進化の履歴を経たかで、以後のその生物の取りうる性質が制限されてしまうと考えられる。これは例えば、麻雀で途中から狙いを字一色(ツーイーソー)から九蓮宝燈(チューレンポートウ)に変えるのは無理(図1−3)だとか、親父ギャグ生成用に機能強化されてきた頭脳を、ラブレター生成用に変更するのは難しいといった話と似ている。

これは昔から継承されてきた"伝統"に喩えることもできるだろう。社会の変化で学生獲得や社会へのアピールにもっと有利な理念──"空きニッチ"ができたにもかかわらず、東北大学がかたくなに守ってきた「研究第一主義」の伝統などがその例だ。

このように歴史が継承する制約を系統的制約と呼ぶ。地質時代に隕石の衝突など環境激変が引き起こした大量絶滅では、どの種が絶滅し、どの種が生き残るかを決めたのはほとんど運だったとされるので、系統的制約がある場合、生物界が未来で示す姿は、どの祖先系統がたまたま生き残るかで、大きく変わることになる。進化の"祖先ガチャ"である。

そこで、もうひとつの武器がシンプソンの主張と同じく、偶発性の歴史の効果というわけだ。

リチャード・ドーキンスとのバトルも…

これらの武器を手にしたグールドと、彼に率いられた古生物学者の一派が攻撃を加えた正統派の進化学とは、総合説と呼ばれるものだった。19世紀以来、進化の説明を巡って対立してきた、ダーウィンの自然選択とメンデル遺伝の考えを、集団遺伝学の理論に基づいて統合し、20世紀半ばに成立したのが総合説である。大進化は自然選択を中心とした小進化のプロセスで説明できると考える立場であった。

特にグールドが標的としたのが、適応主義──生物のほとんどの形質は、自然選択による適応の結果だと考える立場だった(ただしこれは単純化した適応主義の説明で、実際にはいくつかの異なる立場がある。なお適応を、自然選択の結果、と狭く定義する時もあるが、結果のほか過程の意味にも使うのが一般的である)。

グールドは、生物の形質が何らかの機能と関係するとは限らず、適応の結果とは限らないと主張し、正統派を適応主義の「信者」だとして批判した。そこでこれに応戦した正統派との間で、熾烈な進化論争が勃発したのである。なかでも遺伝子を生物進化のほぼ唯一の単位と説くリチャード・ドーキンスは、グールドとの間で激しいバトルを展開し、社会的にも大きな注目を集めていた。

*

