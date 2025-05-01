日経225先物テクニカルポイント（1日夜間取引終了時点）
1日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比230円高の3万6260円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
39020.54円 ボリンジャーバンド3σ
38295.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38011.70円 200日移動平均
37591.03円 ボリンジャーバンド2σ
37430.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
37163.73円 75日移動平均
36260.00円 1日夜間取引終値
36161.51円 ボリンジャーバンド1σ
36045.38円 30日日経平均株価現物終値
35802.00円 5日移動平均
35085.00円 一目均衡表・転換線
34732.00円 25日移動平均
34310.00円 一目均衡表・基準線
33302.49円 ボリンジャーバンド-1σ
31872.97円 ボリンジャーバンド2σ
30443.46円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
39020.54円 ボリンジャーバンド3σ
38295.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38011.70円 200日移動平均
37591.03円 ボリンジャーバンド2σ
37430.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
37163.73円 75日移動平均
36260.00円 1日夜間取引終値
36161.51円 ボリンジャーバンド1σ
36045.38円 30日日経平均株価現物終値
35802.00円 5日移動平均
35085.00円 一目均衡表・転換線
34732.00円 25日移動平均
34310.00円 一目均衡表・基準線
33302.49円 ボリンジャーバンド-1σ
31872.97円 ボリンジャーバンド2σ
30443.46円 ボリンジャーバンド3σ
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