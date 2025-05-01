　1日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比230円高の3万6260円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

39020.54円　　ボリンジャーバンド3σ
38295.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38011.70円　　200日移動平均
37591.03円　　ボリンジャーバンド2σ
37430.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
37163.73円　　75日移動平均
36260.00円　　1日夜間取引終値
36161.51円　　ボリンジャーバンド1σ
36045.38円　　30日日経平均株価現物終値
35802.00円　　5日移動平均
35085.00円　　一目均衡表・転換線
34732.00円　　25日移動平均
34310.00円　　一目均衡表・基準線
33302.49円　　ボリンジャーバンド-1σ
31872.97円　　ボリンジャーバンド2σ
30443.46円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース