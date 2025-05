御堂筋線新大阪駅を広告でジャック！サムティホールディングス

サムティホールディングスは、御堂筋線新大阪駅軌道壁面内照パネル全69面にわたり広告を掲出しています。

サムティホールディングスは、御堂筋線新大阪駅軌道壁面内照パネル全69面にわたり広告を掲出しています。

同社ブランドパートナーである、ロサンゼルス・ドジャース所属の山本由伸投手を起用し、彼の挑戦と進化をデザインに込めた広告となっています。

■新大阪駅の役割と広告の意義

新大阪駅は、大阪を訪れる観光客やビジネスパーソンにとっての玄関口として、大変重要な役割を果たしています。

本広告の掲出期間中には、約3,000万人の来場が見込まれる、大阪・関西万博という世界的なイベントも開催され、多様な国・世代の方々が新大阪駅を利用することが予想されます。

そのため、この広告は山本投手が象徴する「挑戦」と「夢」を共有する機会として、幅広い方々の目に留まることを期待しています。

新大阪駅広告

■山本由伸投手とサムティの夢を追う姿勢

同社グループは「夢の実現」を企業理念に掲げ、「不動産を、超えてゆけ。」をスローガンとしています。

山本投手の「昨日までの自分を超え、高みを目指し続ける」という姿勢は、同社の理念と共通するものがあり、本広告はその思いを象徴するものです。

この広告を通じて、夢を追い続ける人々へのエールを届けたいと考えています。

新大阪駅広告

■新しい体験を創出

本広告は新大阪駅の空間に新たな価値をもたらす取り組みとして、駅利用者の皆様に日常を彩る一瞬を提供します。

「いつもと違う駅の雰囲気」をぜひ楽しめます。

さらに、御堂筋線車内アナウンスや御堂筋線階段見附、新大阪駅連絡橋や新大阪駅近隣の塔屋看板など、多くの広告も掲出していますので、本広告と併せてご注目ください。

同社グループは、これからも人々の夢や挑戦を応援し、不動産の枠を超えた価値を追求していきます。

