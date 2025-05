果汁感をアップしアルコールの苦味を抑えた！EPIC「あるちゅーる」

EPICはコラーゲン・プラセンタ配合スティック型アルコールゼリー「あるちゅーる」のオンラインカートを全面リニューアル。

EPIC「あるちゅーる」

・内容量 :10g

・アルコール度数:15%

・価格 :249円(税込)

・フレーバー :マスカット味

EPICがは日本初のコラーゲン・プラセンタ配合スティック型アルコールゼリー「あるちゅーる」のオンラインカートを全面リニューアル。

■「あるちゅーる」とは?

「あるちゅーる」は、手軽に楽しめるだけでなく、お客様同士、お客様とキャストのコミュニケーションツールとしても活用できる、日本初のスティック型アルコールゼリーです。

アルコール度数15%で、コラーゲンやプラセンタなどの美容成分も配合しており、美味しく、楽しく、美しく過ごしたい方におすすめです。

あるちゅーる商品

■より便利になった新カートの主な特長

・これまでクレジットカード決済のみだったお支払い方法に、コンビニ払い(兼請求書払い)が新たに追加されました。

これにより、クレジットカードをお持ちでないお客様や、法人のお客様にもより便利に利用できるようになります。

・請求書払いについては、今まではお問い合わせから発行までのお時間をいただいておりましたが、コンビニ払いを選択いただくことで自動で請求書を発行できるようになりました。

・要望の多かった領収書のダウンロード機能も実装しました。

商品発送後、お客様自身で簡単に領収書をダウンロードしていただけます。

「あるちゅーる」が、今回のカートリニューアルと同時に待望の再入荷を果たしました!

さらに味もリニューアル。

・果汁感をアップしアルコールの苦味を抑えました!

・甘味料を天然甘味であるステビアに変更、より自然な甘みに!

■新カートへの移行について

2025年5月1日(木)より、新しいカートシステムでの注文受付を開始します。

