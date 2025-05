外洋セーラー 中山 寛樹 選手とスポンサー契約を締結！ベネビオ

ベネビオは、外洋セーラーの中山 寛樹 選手と2025年3月にスポンサー契約を締結しました。

ベネビオ

ベネビオは、外洋セーラーの中山 寛樹 選手と2025年3月にスポンサー契約を締結。

この契約により、同社は中山選手が挑戦する単独大西洋横断ヨットレース「ミニトランザット2025」の活動を支援します。

中山選手は、2019年にネパールの未踏峰「Hongu Sura Peak(6,764m)」をアルパインスタイルで初登頂するなど、極限環境での挑戦を続けてきました。

そのスピリットと実行力が同社のブランドコンセプトの一つ「限界*を超える」と一致し、スポンサー契約を決定しました。

*栄養成分の吸収限界のこと

また、長期間にわたる海上生活では、適切な栄養補給が極めて重要です。

同社のビタミンCサプリメント「リポビットVC」は、栄養管理の課題を解決する製品であり、中山選手の挑戦を通じて、その有用性を証明していきます。

<プロジェクトミッション>

中山選手が掲げるミッションは以下の通りです。

(1) 記録:ミニトランザットの完走

(2) 次のステップ:地球一周レースへの出場

(3) 日本人のプレゼンス向上:挑戦する日本人を増やす

(4) 環境活動:カーボンニュートラル、サーキュラーエコノミー、海洋保全への貢献

*ミニ・トランザット(Mini Transat)は、全長6.5mの小型ヨットで1人だけが乗り込み、約6,500kmにわたって大西洋を横断するソロレースです。

フランス西部(通常はラ・ロシェル)からカナリア諸島を経由し、カリブ海のマルティニークなどを目指します。

支援船なし、無線使用の制限ありの過酷な条件下で行われ、若手セーラーの登竜門としてしられています。

<コメント>

ベネビオ株式会社 代表取締役 加藤 智彦

中山選手がこれまで登山家として未踏峰に挑戦される姿勢には、深い感銘を受けてまいりました。

そして今回、単独での海洋レースに挑戦されると伺い、同社としても何かお力になれないかと考えました。

かつての大航海時代、船乗りたちは長期航海中に新鮮な果物や野菜を摂ることができず、壊血病が多くの命を奪いました。

後にこの病の原因がビタミンCの欠乏であることが明らかになり、以後、航海と栄養管理の重要性が認識されるようになりました。

現代においても、過酷な海上環境で長期間を過ごすセーラーには、ストレスや疲労への対策として、適切な栄養摂取が欠かせません。

中でもビタミンCは、セーラーの心身をあらゆる面から支える重要な栄養素です。

同社は、ビタミンCなどの栄養成分をナノサイズのリポソームに封入し、吸収性を高めた製品を開発・提供しています。

身体の内側から健康をサポートすることで、多くの方々の挑戦を支えてまいりました。

今回、同社の「リポビットVC」を通じて、中山選手の海洋レースという過酷な挑戦を陰ながらサポートできればと願っています。

中山 寛樹 選手

加藤社長とはヒマラヤやヨーロッパアルプスの登山について意見交換することもあり、私の活動を以前からご存知で、長年お付き合いいただいている加藤社長からご支援いただけることは大変励みになります。

<中山 寛樹 選手プロフィール>

生年月日:1983年3月12日(41歳)

出身地 :富山県

活動拠点:フランス・ブルターニュ地方 ラ・トゥルバル

所属団体:La Turballe Course au Large / Japan Expert Climbers Club

登山記録:

2017年:ネパール「Ama Dablam(6,812m)」登頂

2019年:アルゼンチン「Aconcagua(6,960m)」単独登頂

2019年:ネパール「Hongu Sura Peak(6,764m)」未踏峰アルパインスタイルによる初登

外洋レース記録:

2024年

(1)4月 Plastimo Lorient Mini ダブルハンド男女(co-skipper Margot Pilet) 110NM 24位/41艇

(2)5月 LA Pornichet Select シングルハンド 230NM 31位/66艇

(3)5月 Mini en Mai シングルハンド 500NM 68艇出場 船損傷によりリタイア

(4)6月 MINI Fastnet ダブルハンド(co-skipper Margot Pilet) 600NM リタイア

(5)6月 クラスルール 単独航海1,000NM 完了

(6)7月 Calvados Cup3 シングルハンド 500NM 完走、オーバータイム

(7)8月 Mare Nostrum ダブルハンド(co-skipper Riccardo Gnocchi) 500NM 9位/21艇

(8)9月 Mini Barcelona シングルハンド 150NM 8位/25艇

(9)11月 Palma-Mellia-Palma ダブルハンド(co-skipper Tristan David) 1,000NM 17位/30艇

中山選手の艇

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 外洋セーラー 中山 寛樹 選手とスポンサー契約を締結!ベネビオ appeared first on Dtimes.