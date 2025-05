日本代表の挑戦に向けたクラウドファンディングを開始！グロージャストマン「チーズアートフランス大会に向けたプロジェクト」

グロージャストマンは、チーズアートフランス大会に向けたプロジェクトをクラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」にて4月18日(金)に開始しました。

グロージャストマンは、チーズアートフランス大会に向けたプロジェクトをクラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」にて4月18日(金)に開始。

このプロジェクトは5月31日(土)まで実施しています。

■出場するのは、運営する店舗「肉とチーズJajaja UNO本店」のスタッフ!

開店当初、専門知識はほとんどない中で自己流で運営してきましたが、食を追求するうちに、いろいろなことに興味を持つようになり、ワインはソムリエの資格、肉はお肉博士1級、チーズはチーズの資格を取得するなど、様々な専門知識を習得するようになりました。

お店のお料理も、より専門性を持ったメニューへと進化させてきました。

特にチーズに対しての思い入れは強く、こだわりのナチュラルチーズなどをメニューに加え、お客様にチーズの専門店のアピールをしました。

今回の出場により、さらに知識・経験を重ね、よりパワーアップしたメニューを提供していきたいと考えています。

日本代表選出

■大会出場の目的

*日本では、まだ認知の低いチーズアートを広めたい

チーズは食べるだけのもの、という認識からアートの要素を組み入れて、チーズをより身近に感じていただきたい。

*チーズの本場フランスでの世界大会へ出場する

チーズは世界水準の食材でありながら、日本ではまだまだチーズ人口が少ない現状。

本場の大会に出場することで、世界水準のチーズの楽しみ方を知ることができ、お客様へ提供できるようにしたい。

*本場さながらのチーズを楽しめる

同店ではチーズの仕入、保存、熟成、提供について世界水準で管理しており、お客様に提供している。

■大会について

【モンディアル・デュ・フロマージュ フロマジェフランス大会とは】

2年に一度フランス・トゥールで開催される「モンディアル・デュ・フロマージュ」という世界中のチーズと乳製品が一堂に集まる商業見本市の会場で行われるメインイベントの1つです。

コンクールは7時間にわたる長丁場で競われます。

ファイナリストは12か国15名(※2023年)。

各国ら選出されたフロマジェが一堂に集まります。

チーズアートの世界

■リターンについて

10,000円:フロマジェが造るチーズアートボックスM

18,000円:CAMPFIRE限定 ペアリングワイン付き。

肉とチーズの特別コースご招待 おひとり様

20,000円:同社レストランで使用できるギフト券21,000円分

■プロジェクト概要

プロジェクト名: 高槻からフランス大会へ。

日本代表として挑むチーズアートの舞台。

応援お願いします!

期間 : 2025年4月18日(金)8:00〜5月31日(土)23:00

URL : https://camp-fire.jp/projects/837270/view

最終選考突破作品

