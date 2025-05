カスタムカー・バイク・スーパーカー大集結！！On Fleek FEST 2025 AICHI

On Fleekは、能登半島地震の復興支援チャリティーを目的としたカーイベント「On Fleek FEST 2025 AICHI」を、2025年6月1日(日)に名古屋市港区「ガーデンふ頭ひがし広場」にて開催します。

On Fleek FEST 2025 AICHI

日時:2025年6月1日(日)10:00〜16:00

場所:ガーデンふ頭ひがし広場(〒455-0033 愛知県名古屋市港区港町1)

主催:合同会社On Fleek

2025年のテーマは「Fuei the Energy」――“情熱を解き放て!熱狂を燃料に、最幸体験を加速させろ!”車、音楽、グルメ、ファッション、カルチャーが融合した一日限りのエンターテインメント・フェスが誕生します。

【注目ポイント】

■カスタムカー・バイク・スーパーカー大集結!

ジャンルを超えたカスタムカー、輸入車、スーパーカーなどが大集合!映画の世界から飛び出してきたような車両も多数展示され、車に興味のない方も子どもから大人まで楽しめます。

さらに、各ジャンルごとにアワード選出も実施し、選ばれた車両にはアメリカンロードサインをベースにしたオリジナルアワードが贈られます。

■「O.A.KLAY(オークレイ)」スペシャルライブ!

福岡発の4人組ヒップホップクルー「O.A.KLAY(オークレイ)」が名古屋に登場!ジャンルレスなポップサウンドと個性的なラップの応酬でSNSを中心に話題を集め、今最も注目を集める存在。

代表曲「Cinema」はストリートカルチャー層に強く支持され、音楽フェスでも人気を博しています。

ライブ終了後には、O.A.KLAYとの記念撮影会も実施予定。

O.A.KLAY

■男子チア「名古屋SPIDERS」も登場!

東海エリア唯一の男子チアチーム「名古屋SPIDERS」が、会場を巻き込む熱狂のパフォーマンスを披露。

驚異のアクロバットと一体感ある演出で、来場者の感動を呼び起こします。

SPIDERS

■注目のグッズブースには“あのブランド”も!

ストリートカルチャーに根ざしたオリジナルブランド「On Fleek」から、シンプルかつクールな最新アパレルが並びます。

普段はオンライン限定のアイテムを会場で直接手に取れる希少な機会。

さらに、伝説的カスタムカルチャーブランド「West Coast Choppers」の正規グッズも登場!アメリカ西海岸のスピリットを纏ったアイテムが、車好きを魅了します。

そして車系YouTuber「蛇女ちゃんねる」公認のグッズも販売決定。

ここでしか買えない限定グッズが目白押しです。

On Fleek アパレル

■お腹も満たす!インスタ映え確実な絶品キッチンカー

会場には約10台のキッチンカーが集結。

おしゃれでフォトジェニックなグルメが、味覚も視覚も楽しませてくれます。

キッチンカー

■チャリティーリストバンド販売で復興支援

能登半島地震の復興支援として、会場ではチャリティーリストバンドを販売。

売上の一部を被災地支援に寄付させていただきます。

■多彩なステージパフォーマンス

会場内の特設ステージでは、地元のダンスチームによるパフォーマンスや、MCによる進行など、1日中盛り上がりが止まりません。

■豪華フォトスポット&On Fleekガールズも登場

アメリカンロードサインをベースにしたフォトスポットが場内を彩り、On Fleekガールズが思い出づくりをお手伝いします。

さらに、大阪会場でも話題となった屈強な“マッチョセキュリティークルー”や映画「ワイルド・スピード」のハン役そっくりさんも登場!

