ライザリン・シュタウトが制服姿で登場！メディコス・エンタテインメント「レスレリアーナのアトリエ 〜忘れられた錬金術と極夜の解放者〜」フィギュア

商品名 :ライザ レスレリ学園Ver.

作品名 :『レスレリアーナのアトリエ〜忘れられた錬金術と極夜の解放者〜』

価格(税抜) :21,000円

価格(税込) :23,100円

材質 :PVC&ABS

仕様 :彩色済完成品フィギュア

セット内容 :本体、台座

MEDICOS ONLINE SHOP特典 :「ウィンク顔」パーツ

サイズ :全高約250mm 1/7スケール

原型制作 :Shader

彩色 :TO2(ピンポイント)

発売予定 :2025年12月

企画・製造・発売元・販売元:株式会社メディコス・エンタテインメント

※掲載している写真は開発中のものです。

実際の商品とは異なります。

※製造上の都合により発送が予定より遅延する可能性があります。

〈予約受付期間〉

2025年4月30日(水)12:00〜2025年7月10日(木)21:00

メディコス・エンタテインメントは、シネマティック錬金術RPG『レスレリアーナのアトリエ 〜忘れられた錬金術と極夜の解放者〜』より、「ライザ」ことライザリン・シュタウトを“レスレリ学園”で登場した制服姿にてフィギュア化しました。

2025年4月30日(水)12:00より、メディコス・エンタテインメント通販サイトMEDICOS ONLINE SHOPおよび順次全国のホビーショップ、量販店、Webショップにて予約受付を開始します。

(一部お取り扱いのない店舗、および予約受付のご対応を行っていない店舗もあるので、あらかじめご了承ください。)

■ライザ レスレリ学園Ver.

★メディコスオンラインショップでの購入で特典「ウィンク顔」パーツが付属!

【商品説明】

シネマティック錬金術RPG『レスレリアーナのアトリエ 〜忘れられた錬金術と極夜の解放者〜』より、“レスレリ学園”で登場した「ライザ」ことライザリン・シュタウトがスケールフィギュア化!

ランターナ学園に編入してきた「レスナ」を迎える、錬金術科2年生の先輩ギャル「ライザ」。

いつもの「ライザ」とは一味違う学園ならではの制服衣装は、キャラクターデザインを務めたトリダモノ氏もデザイン監修に携わっています。

艶感を感じる健康的な褐色肌と、白いブレザーとトレードマークのベレー帽の対比が眩しく映えます。

金髪はパール塗装で華やかさを演出、制服の随所に散りばめられたシャンパンゴールドも彩色のアクセントに。

ミニスカートから覗く太もものシュシュの質感にも注目です!

「アトリエ」シリーズには欠かせない杖も、作中の設定に忠実に再現しました。

いつもと違う姿ながらもその笑顔と元気なポーズは、やっぱりいつもの「ライザ」!

(C)コーエーテクモゲームス All rights reserved.

