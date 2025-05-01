¡ÚÈþ¿©²ÈVS¥Ï¥¤¥¸¥ã¥Ã¥¯ÈÈ¡Û»ê¹â¤Î°ìÉÊ¤Ç²þ¿´¤Ê¤ë¤«!? Èþ¿©²È¤ÎÁª¤ó¤ÀÎÁÍý¤È¤Ï¡Ä
SNS¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿Áª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¥Í¥¿¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëcitrus¡£
ÄÅ²Æ¤Ê¤Ä¤Ê¡Ê@tunatu727¡Ë¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÌ¾¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë´Ä¶°ÍÂ¸Ê¸»ú¡¦³¨Ê¸»ú¤ÏÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
Èþ¿©²È¤¬¤æ¤¯ Season.2 Æî¹ñ¥Ð¥«¥ó¥¹ÊÔ¨
Èþ¿©²È¤¬»ê¹â¤Î°ìÉÊ¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥¸¥ã¥Ã¥¯ÈÈ¤Î¸Î¶¿¡¦¡Ø»ÍËü½½Àî¡Ù¤Î°¾¡ª
¤É¤¦¤·¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡Ê¾Ð¡Ë¡¢ÁáÂ®¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤ò¿©¤é¤ï¤»¤ë¤È¡Ä¡Ä¡£
¥Ï¥¤¥¸¥ã¥Ã¥¯ÈÈ¤Ïµã¤¤¤ÆÂç´î¤Ó¡ª ²þ¿´¤ÏÀ®¸ù¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Á¡ª
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÄÅ²Æ¤Ê¤Ä¤Ê¡Ê@tunatu727¡Ë¤µ¤ó¤Ï¤Û¤«¤Ë¤âÍÍ¡¹¤Ê¤ªÏÃ¤òÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤ÏÀ§Èó¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°úÍÑ¸µ¡§@tunatu727