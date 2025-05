ゴーリキは、危険物・化学物質・医薬用外劇物等の保管・管理体制を強化するため、特注対応製品であった「鍵扉付きパレットラック」をパッケージ化して販売開始します。

ゴーリキ「鍵扉付きパレットラック」

ゴーリキは、危険物・化学物質・医薬用外劇物等の保管・管理体制を強化するため、特注対応製品であった「鍵扉付きパレットラック」をパッケージ化して販売開始。

「鍵扉付きパレットラック」は、鍵付きのスチール製メッシュ扉を備えており、視認性・換気性・安全性を兼ね備えた設計となっています。

これにより、管理責任の明確化と誤取扱いの防止を図り、作業現場のリスク低減とコンプライアンス強化に貢献します。

【特長】

・視認性の高いメッシュ構造:内容物がひと目で確認でき、点検も容易

・施錠対応の扉付き構造 :誤使用・持ち出し防止に寄与

・堅牢なスチール製 :1トン以上の耐荷重を有し、長期使用に対応

・保管エリアの明確化 :注意喚起表示と区画管理で運用ルールを徹底

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 化学物質・危険物等の保管方法の 悩みを解決!ゴーリキ「鍵扉付きパレットラック」 appeared first on Dtimes.