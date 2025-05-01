¡Ú¹â¹»Ìîµå¡Ûº£Ç¯£´·î¤ÎÅý¹ç¤ÇÁÏÉô£±Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿´ä¸«ÂôÅì¡¢²Æ¤ÎËÌËÌ³¤Æ»Âç²ñ½Ð¾ì¤¬ÌÜÉ¸
¡¡¡È¥·¥ó¡¦´ä¸«ÂôÅì¡É¤¬¡¢½é¿Ø¤ËÎ×¤à¡£´ä¸«ÂôÅì¤Ï¡¢µì¡¦´ä¸«ÂôÅì¤È´ä¸«ÂôÀ¾¤¬Åý¹ç¤µ¤ì¡¢º£Ç¯£´·î¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¿·Àß¹»¡£ÁÏÉô£±Ç¯ÌÜ¤ÎÌîµåÉô¤Ï¡¢²Æ¤ÎËÌÂç²ñ½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¡¢½Õ¤Ï½é¤Î¸ø¼°Àï¤ËÎ×¤à¡£
¡¡£±£¹£²£²Ç¯ÁÏÎ©¤Îµì¡¦´ä¸«ÂôÅì¤È£²£´Ç¯ÁÏÎ©¤Î´ä¸«ÂôÀ¾¡£¤È¤â¤Ë£±À¤µªÄ¶¤¨¤ÎÎò»Ë¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢´ä¸«ÂôÅì¤È¤·¤ÆºÆ½ÐÈ¯¤¹¤ë¡£Î¾¹»¤ÎÏ¢¹ç¥Á¡¼¥à¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿ºò½©¤«¤é¼ç¾¤òÌ³¤á¤ë»åÅÄ¶©Í¤Êá¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Ï¡¢¡ÖµîÇ¯¤Þ¤Ç¤ÏÎý½¬¤À¤±½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢»î¹ç¤ò¤¹¤ë´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£³Ø¹»¤Ç¤â´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤òËá¤¤¤Æ»î¹ç¤Ë¸þ¤«¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
¡¡Ï¢¹ç¤òÁÈ¤à¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ºò²Æ°Ê¹ß¡¢£²µòÅÀ¤Ç¤Î³èÆ°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Å¾¼Ö¤Ç£±£µÊ¬¤Û¤É¤Îµ÷Î¥¤Ë¤¢¤ëÎ¾¹»¤ò¹Ô¤Íè¤·¤ÆÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Åý¹ç¤µ¤ì¤¿£´·î¤«¤é¤Ï´ä¸«ÂôÀ¾¤Î¹»¼Ë¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤¬¡ÈËÜµòÃÏ¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££²¹»¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤Èµì¡¦´ä¸«ÂôÅì¤ÎÀßÈ÷¤¬¾å²ó¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¹»£Ï£Â¤ÎÈÄ¶¶¹¨µ¨´ÆÆÄ¡Ê£´£³¡Ë¤Ï¡ÖÊì¹»¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤»×¤¤¤â¤¢¤ë¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö¡Ê»ÈÍÑ¤Î¡Ë³ÎÌó¤ÏÄê»þÀ©¤¬¸þ¤³¤¦¤Ë¤¢¤ë£²Ç¯´Ö¤À¤±¡£¤³¤Ã¤Á¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤¿¤Û¤¦¤¬Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤¿¤È¤¤Ï¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤È½ù¡¹¤ËÅêµå¥Þ¥·¥ó¤Ê¤É¤ò°ÜÆ°¤µ¤»¡¢´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤À¡£
¡¡¿·¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ï¡¢¶»¤Ë¡Ö£É£×£Á£Í£É£Ú£Á£×£Á¡×¤ÎÊ¸»ú¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤¿¡£¹»Ì¾¤¬¾ÃÌÇ¤·¤¿À¾¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ÀÖ¿§¤â¼è¤êÆþ¤ì¡¢Î¾¹»ÅÁÅý¤ò»Ä¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºò²Æ¤ÏÅì¡¢À¾¤È¤â¤ËÃÏ¶èÍ½ÁªÇÔÂà¡£À¾¤ÏÂåÉ½·èÄêÀï¤Þ¤Ç¿Ê¤à¤â¡¢¤¢¤È°ìÊâ¤Î¤È¤³¤í¤ÇËÌËÌ³¤Æ»Âç²ñ½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö²Æ¤ÎËÌÂç²ñ½Ð¾ì¤¬ÌÜÉ¸¡×¤È»åÅÄ¼ç¾¡£ÁÏÉô£±Ç¯ÌÜ¡£¤Þ¤º¤Ï½Õ¤Ë¿·¹»Ì¾£±¾¡¤òµó¤²¡¢²Æ¤Ë¸þ¤±¤ÆÀª¤¤¤Å¤±¤ë¡£¡ÊÅç»³¡¡ÃÎË¼¡Ë