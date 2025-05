オンラインで理想の家づくりを実現！まるっと住まいの窓口

まるっと住まいの窓口は、埼玉・茨城・群馬・栃木エリアを中心に、新築や注文住宅を検討する方々へ向けた無料・中立・ワンストップのオンライン住宅相談サービスです。

まるっと住まいの窓口は、埼玉・茨城・群馬・栃木エリアを中心に、新築や注文住宅を検討する方々へ向けた無料・中立・ワンストップのオンライン住宅相談サービス。

株式会社サンフジ企画(北関東支店)が運営し、住宅展示場のプロとしての豊富な知見と最新のオンライン技術を活用することで、自宅にいながら安心して家づくりを進められる環境を実現しました。

■公式Youtubeチャンネルでも情報配信

まるっと住まいの窓口YouTubeチャンネルでは理想の家を実現するための情報を、住宅に関するあらゆる角度から発信をしています。

【家づくりの不安を解消!なぜこのサービスが必要なのか】

■理想の住まい実現への不安を解消

家づくりは人生において大きな買い物です。

「何から始めればよいかわからない」「失敗したくない」という不安を抱える方も多くいます。

まるっと住まいの窓口では、実際に総合住宅展示場を多数運営してきたプロが無料で具体的なアドバイスを提供することで、理想の住まいへ一歩ずつ着実に進めるようサポートします。

■従来の住宅展示場利用の手間を解消

忙しい方や遠方の方にとって、「住宅展示場へ足を運ぶ時間がない」「複数のモデルハウスを比較するのが大変」という悩みがありました。

このサービスではオンラインや電話で気軽に相談できるため、ご自宅や空き時間を活用して情報収集が可能です。

効率的に住まいの選択肢を比較できる点が大きな魅力です。

■忙しい方も初めての方も必見!こんな方におすすめ

・新築・注文住宅を検討する方

初めての家づくりに不安を抱える方、具体的な住まいのイメージを持ちたい方。

・忙しくて展示場に行く時間が取れない方

仕事や子育てなどで時間が限られていても、オンラインや電話で専門家へ気軽に相談できます。

・多様な選択肢を求める方

複数のハウスメーカーや住宅スタイルを比較したい、偏らない中立的な意見を求める方。

・埼玉・茨城・群馬・栃木の地域特化情報を必要とする方

地域の住宅展示場やモデルハウスを効率よく活用し、地元密着の情報を得たい方。

【無料・中立・ワンストップ!具体的に何ができるのか】

■無料のオンライン住宅相談サービス

総合住宅展示場の豊富な運営実績を持つプロや、ハウスメーカーに属さない住宅の専門家、ハウスメーカー担当者と直接オンライン・電話・対面で相談が可能です。

費用は一切かからず、中立の立場からアドバイスを受けられます。

■モデルハウス・ハウスメーカーの提案・比較

北関東エリアを中心に、100棟以上のモデルハウスを紹介可能。

各ハウスメーカーの強みや特徴を幅広く比較できるので、「どのスタイルが自分に合っているのか」などを効率よく把握できます。

■土地選びのサポート

お客さまの希望エリアや予算に応じた土地情報も提案。

土地選びの際に気をつけたいポイントや専門的な視点からのアドバイスを無料で受け取れます。

■相談から見学・カタログ請求までワンストップサポート

オンライン相談からモデルハウスの見学予約、カタログ請求まで一気通貫でサポート。

思い立ったときにすぐ行動に移せるので、スムーズな家づくりを実現できます。

【オンラインで簡単スタート!利用の流れ】

1. オンラインまたは電話で相談を予約

まるっと住まいの窓口公式サイトから24時間いつでも相談予約が可能です。

時間帯や場所を選ばずに申し込みできます。

2. 希望や条件を専門家へ共有

家族構成や予算、好みのデザインなどの条件を事前にヒアリング。

住宅展示場の運営実績から得た知見をもとに、最適な提案を行います。

3. 必要に応じてモデルハウス見学やカタログ請求

興味のあるハウスメーカーをピックアップし、実際にモデルハウスの見学予約やカタログ請求をすることで、具体的なイメージをつかみやすくなります。

4. 比較検討・納得の家づくりへ

各メーカーや土地情報を中立的に比較しながら、理想の住まいへのプランを立てられます。

最終的に納得できる家づくりをサポートします。

理想の暮らしが今すぐ手に入る!もし活用すると…

●家づくりのハードルが下がり、初めての方でも安心

具体的なアドバイスや情報収集が手軽になるため、不安を抱えることなくスムーズに家づくりをスタートできます。

●忙しい人でも効率的に理想の住まいへアプローチ

オンライン相談で時間と手間を大幅に節約しながら、複数の住宅プラン・モデルハウスを比較検討。

忙しい方でもストレスなく住まい探しが進められます。

●納得のいく選択で、将来のライフスタイルを形に

偏らない客観的な意見を取り入れることで、ライフスタイルに合った最適な住まいを手に入れ、長く安心して暮らすことができます。

【中立×利便×多選択×無料!実績豊富なプロが家づくりを支える4つのバリュー(Value)】

■中立で実績に基づく専門アドバイス

住宅展示場の現場で数多くの実例を見てきたプロフェッショナルが、豊富な経験をもとに具体的なアドバイスを行います。

実績に根ざしたサポートで、不安を解消します。

■利用者目線の利便性

オンラインや電話を中心とした相談方法により、忙しい方でも時間と場所を選ばずに利用可能。

ユーザーの負担を最小限に抑えたシステムです。

■多様な選択肢と比較検討の容易さ

埼玉・茨城・群馬・栃木エリアのモデルハウスを幅広く紹介。

複数メーカーを一度に比較できるので、自分に合った住まいを見つけやすい環境が整っています。

■無料・無償のサービス提供

相談は完全無料。

追加費用も不要なため、どなたでも気軽に利用可能です。

【自宅から始める新時代の家づくり!】

「自宅にいながら、理想の家づくりを実現」

経験豊富な住宅のプロからのアドバイスと最新テクノロジーを掛け合わせることで、わざわざ展示場に出向かなくても充実した情報を得られます。

■中立・無料・ワンストップ

どなたでも気軽に、偏らない視点で専門家のアドバイスを受けられる相談窓口です。

オンライン相談から資料請求、見学予約までワンストップで完結します。

■未来のライフスタイルを形に

ライフスタイルや家族の将来ビジョンに応じて、最適な住まいのかたちを提案。

住まいづくりを通じて、理想の未来を一緒に描きます。

