スムーズに旅行を楽しめる！立山黒部アルペンルート「夏の早割10」

立山黒部アルペンルート「夏の早割10」

「立山黒部アルペンルート」は、インターネットきっぷ販売サービス「WEBきっぷ」にて、早期予約でお得になる「夏の早割10」の7月利用分を2025年5月1日(木)から、8月利用分を5月30日(金)から販売中。

【「WEBきっぷ」とは?】

インターネットきっぷ販売サービス「WEBきっぷ」では様々な区間のきっぷを販売しており、旅程に合わせたきっぷを事前に購入することができます。

立山黒部アルペンルートの最初の乗り物となる富山県側・立山駅発(立山ケーブルカー)または長野県側・扇沢発(関電トンネル電気バス)の乗車予約もできるため、当日はきっぷ売り場に並ぶ必要が無くスムーズに旅行を楽しめる便利なきっぷです。

【早期予約がお得なきっぷ「夏の早割10」について】

「夏の早割10」は6〜8月に利用できるきっぷで、利用日10日前までの予約でお得になります。

6月利用分は現在好評販売中で、7月利用分は5月1日(木)、8月利用分は5月30日(金)(いずれも10時00分)から販売を開始します。

北アルプスで最も美しい火山湖といわれる「みくりが池」や、6月26日(木)から始まる「黒部ダム」の観光放水など見どころの多い夏山シーズンを快適に楽しめます。

みくりが池(7月下旬〜8月)

黒部ダム(7月頃)

●取り扱い区間・金額(すべて税込み)

※一部抜粋、注意点等詳細はWEBきっぷサイトを確認してください。

〔扇沢→立山駅(片道)〕

大人:9,800円(通常10,940円) 小人:4,900円(通常5,480円)

〔立山駅⇔黒部湖(往復)〕

大人:14,800円(通常16,480円) 小人:7,400円(通常8,240円)

【夏のおすすめスポットやイベント】

2025年の立山黒部アルペンルートの夏は、「涼しさ」「水」「みくりが池」をテーマにした多彩なキャンペーンやイベントを実施します。

●「見に行こう!みくりが池!」…6月1日(日)〜10月14日(火)

室堂平にある「みくりが池」を見に行って、その先のみくりが池温泉で期間限定デザインのカードをゲットできるキャンペーン。

●「立山からの挑戦状!」…7月19日(土)〜8月17日(日)

夏休み期間、家族みんなで“五感”を使いながら「みくりが池」や「水」にまつわるコンテンツに挑戦できるイベント。

●「山の日デイズ」…8月9日(土)〜8月11日(月)

8月11日「山の日」にあわせて開催。

室堂ターミナル屋上でリラックスチェアに座ってゆったりと過ごしたり音楽やグルメを楽しんだりと、涼しい室堂で「山」の魅力をより味わえる3日間。

山の日デイズ・イベントの様子

山の日デイズ・イベントの様子(2)

【立山黒部アルペンルートとは?】

中部山岳国立公園・立山にある世界有数の山岳観光ルート。

富山県の立山駅から長野県の扇沢間はケーブルカーやバス、ロープウェイなど6つの乗り物を乗り継いで移動することができ、標高3,000m級の立山連峰や黒部ダムの絶景を気軽に楽しむことができます。

2025年度営業期間(予定):4月15日(火)〜11月30日(日)

立山黒部アルペンルート 路線図

