「基礎体力」となる読解スキルを身につける！日能研 西宮北口駅第2教室「読解力＋作文力育成講座 読み書きラボ」

日能研 西宮北口駅第2教室では、「全ての学力の土台は読解力と作文力にあり」というコンセプトをかかげ、2025年4月より「読解力+作文力育成講座 読み書きラボ」を開講しました。

開講を記念し、「一ヶ月丸ごと無料体験キャンペーン」を5月31日まで実施します。

【一ヶ月丸ごと無料体験キャンペーン 概要】

実施期間 :2025年5月31日まで

キャンペーン内容:期間限定で4回/月の授業を無料で受講できます。

【「読解力+作文力育成講座 読み書きラボ」とは】

・塾に通っているのに国語の成績が伸びない…

・日記など子どもが書いた文章を読むと、何が言いたいのかが伝わってこない…

・算数の設問で問われていることを理解できていない…

このようなお悩みを抱えている親御様はたくさんいらっしゃると思います。

では、その解決方法は何か?

●解決方法1:全ての科目学習に求められる「基礎体力」となる読解スキルを習得する

「文節の関係を考えながら一文を情報処理するチカラ」・「省略された主語を補いながら読むチカラ」・「同義文を見抜くチカラ」・「照応詞の指し示す内容をしっかりおさえるチカラ」など「基礎体力」となる読解スキルがないのに、「長文読解」などの実践練習にむやみに取り組んでもなかなか成績は上がりません。

どの科目学習においても「基礎体力」となる読解スキルが必要です。

まさに、「教科を貫く読解力」が必要です。

●解決方法2:自分の考えを論理的に整理するための思考の「型」を習得する

「意見と理由をセットで述べる」・「双括型で書く」・「具体例を述べて理由を具体化する」・「ナンバリングを使う」など自分の考えを論理的に整理するための思考の「型」を習得し、文章を書く訓練に取り組むことで子どもたちは的確かつスピーディーに自分の意見をアウトプットできるようになります。

スポーツでは、筋力と柔軟性のある身体があるからこそ様々な技を習得できます。

学習も全く同じです。

「基礎体力」となる読解スキルと作文スキル(※スポーツで言うところの筋力と柔軟性のある身体)がないと、各科目学習で教えられる「技」を正しく習得することはできません。

「読解力+作文力育成講座 読み書きラボ」を受講し、「基礎体力」となる読解スキルと作文スキルの習得を目指しましょう。

教科を貫く読解力を習得

洗練されたオリジナル教材

