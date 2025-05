クラシカルかつ清潔感のある日本モデル！ハセガワモビリティ「特定小型原動機付自転車S-01T」

ハセガワモビリティは、クラシカルかつ清潔感のあるデザインが特徴で走行する場所やシーンを選ばず使用できるデザインの特定小型原動機付自転車S-01Tを2025年5月12日(月)より発売します。

ハセガワモビリティ「特定小型原動機付自転車S-01T」

バッテリー 48V14Ah

モーター 定格出力 350W

最高速度 20km/h

走行モード 車道モード20km/hのみ

最大航続距離 70km

登坂能力 12度

防水レベル IPX5

ブレーキ フロント、リア:ドラムブレーキ

タイヤ 20インチ

充電時間 6時間

適正荷重 75kg

製品重量 28.6kg

サイズ 1550(長さ)×590(幅)×1050mm(高さ)

フレーム アルミニウム合金

認証 PSE、性能等確認試験

S-01Tは、ドコモ・バイクシェアのベースモデルにもなっており、フレーム設計、乗り心地にもこだわり白を基調にした製品ボディは清潔感を与え利用シーンを選ばず、日常生活でも活躍でき快適な移動を実現します。

価格は、220,000円(税込)。

主にYADEA直営店舗の表参道ショールームやECサイト、家電量販店で販売。

