名手ダミアン・レーン騎手に短期免許交付
JRAは、ダミアン・レーン騎手に対し、5月1日より短期騎手免許を交付することを発表した。今週の天皇賞・春ではヘデントールの手綱を取る予定だ。
【クイーンエリザベス2世C】レーン「本当に幸運」タスティエーラがG1・2勝目6月末までの騎乗予定
●ダミアン・レーン騎手
免許期間：5月1日（木）〜6月27日（金）まで
身元引受調教師：堀宣行（美浦）
契約馬主：株式会社ダノックス
プロフィール：
1994年2月6日 オーストラリア生まれ
身長168cm 体重53kg
2009年 オーストラリア騎手免許取得
2022／23年シーズン成績 195戦32勝（オーストラリアVIC地区8位）
2023／24年シーズン成績 489戦88勝（オーストラリアVIC地区1位）
2024／25年シーズン成績 290戦34勝（オーストラリアVIC地区6位）
注記：4月30日現在
主なG1勝鞍
・2024年
ジョージライダーステークス、TJスミスステークス、ターンブルステークス、コーフィールドギニー、VRCオークス（以上オーストラリア）
・2025年
ニューマーケットハンデキャップ、ゴールデンスリッパー、ヴァイナリースタッドステークス、オーストラリアンダービー、オーストラリアンオークス（以上オーストラリア）
クイーンエリザベス2世カップ（香港）