じつは、ある「ひらがな」を１字消すだけだった…文章を書き終えたら、まず最初にやるべき「たった一つの単純作業」

「が」を捨てる

メールなどの短い文章ならまだしも、ちょっと長い文章になると「書く」作業は全体の半分に過ぎません。とりあえず書いた後で、残り半分は推敲作業になります。推敲とは字句を何度も練り直すことを言います。

ちなみに私の場合は、書き上げた原稿を推敲するとき、その約七割程度はたった一つの単純作業です。それは、「が」でつながっているセンテンスを「句点(。)」と「しかし、」で二つに分割することです。

助詞「が」には、逆接の「が」と順接の「が」があります。逆接の「が」は、たとえば「しかし、」で区切り、それぞれ別のセンテンスにします。

私なら、その技を二週間も練習してきたので、もちろん簡単にできると思いましたが、息子がどうしても自分で試してみたいとしつこく言うので、させてみました。

↓

私なら、その技を二週間も練習してきたので、もちろん簡単にできると思いました。しかし、息子がどうしても自分で試してみたいとしつこく言うので、させてみました。

一方、順接の「が」は、たいていの場合、単にその「が」を捨ててセンテンスを二つに分けるだけで、十分に意味が通ります。

カナダに対しては、その森や湖など、自然の美しさに対する憧れは以前から持っていましたが、実際に移住して、まさに私の憧れ通りの国であることを実感したのです。

↓

カナダに対しては、その森や湖など、自然の美しさに対する憧れは以前から持っていました。実際に移住して、まさに私の憧れ通りの国であることを実感したのです。

長い修飾節を使わない

私は、社会に出てから英語の必要性を痛感して、遅まきながらの猛勉強をしました。そこで感じた英語と日本語の決定的な違いの一つは、修飾節(名詞を修飾する文)を被修飾語(修飾される語)の後に置くか、前に置くかという点です。

This is the book(that) he bought in Kyoto three years ago.

これは、彼が三年前、京都で買った本です。

英語では、節で修飾する場合、修飾したい語の後に修飾節を置きます。下線の部分が修飾節で、直前のbook という名詞を説明、限定しています。

これに対して日本語では、修飾したい語の前に修飾節を置きます。傍点部分が修飾節です。このように修飾節を前に置くため、それがどの語(節)を修飾しているのかが分かりにくいのです。

大杉さんは、去年、奥さんといっしょにアメリカの大学へ留学した斉藤さんの、高校時代の友人です。

この文章を「大杉さんは、去年、奥さんといっしょにアメリカの大学へ留学した」まで読んだ段階では、「留学した」のは「大杉さん」に思えてしまいます。「斉藤さん」にたどり着くまで、「去年……留学した」の部分が、斉藤さんを修飾する節であることに気づけないからです。

センテンスを短くするためだけではなく、こうした理解の流れの混乱を防ぐ意味でも、修飾節が長くなった場合は、次のように、独立したセンテンスにしてしまうことです。

斉藤さんは、去年、奥さんといっしょにアメリカの大学へ留学しました。大杉さんは、その斉藤さんの高校時代の友人です。

こうすれば二つの短いセンテンスになって、狭い脳内関所に入りやすくなります。さらに「留学したのは誰だろう?」と、戸惑わせる脳内関所の解析作業が減り、分かりやすくなります。

また、被修飾語の直後に、括弧で長く説明する方法もよく使われます。

過呼吸症候群(緊張、不安、興奮、恐怖などの心因性の要因などから、突発的に早い呼吸を繰り返し、呼吸が苦しくなる症状)は、若い女性によく発症し、パニック障害(これといった誘因もないのに、突然、息苦しさ、めまい感、動悸、胸痛、死や発狂の恐怖などの不安の精神身体的症状を起こす)と併発することも多い。

これも、括弧内を独立したセンテンスにして、分割した方が分かりやすくなります。

過呼吸症候群は若い女性によく発症し、パニック障害と併発することも多い。過呼吸症候群とは、緊張、不安、興奮、恐怖などの心因性の要因などから、突発的に早い呼吸を繰り返し、呼吸が苦しくなる症状をいう。

またパニック障害とは、これといった誘因もないのに、突然、息苦しさ、めまい感、動悸、胸痛、死や発狂の恐怖などの不安の精神身体的症状を起こすことをいう。

