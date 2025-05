「ChatGPT」が学生のコミュニティを壊す…いま孤独感を感じる学生が増えている理由

爆発的人気を誇るChatGPT

2月に週間アクティブユーザー数が4億人を突破したChatGPT。仕事で、そしてプライベートで、毎日のように使っているという方も多いだろう。

さまざまな質問に答えてくれるChatGPTだが、雑談や個人的な課題を相談する相手として使う、という人も珍しくない。たとえば全国大学生活協同組合の「学生生活実態調査」によれば、ChatGPTなど文章生成系AIの利用目的として、「相談・雑談相手」を選んだ回答者の割合(複数回答可)は、2023年度で11%、24年度は少し下がったが7.2%存在している。また「論文・レポートの作成の参考に」という回答を選んだ人も、24年度で29.7%に達している。ChatGPTを使用している学生たちの2〜3割が、ちょっとした相談をする相手として、このAIを活用していることになる。

たしかにChatGPTは相談相手として優秀だ。なんでもすぐに答えてくれるし、秘密を他人にばらしてしまうこともないので(システム上の問題やハッキング等が発生しない限りだが)、気軽に話ができる。しかしChatGPTばかりに頼り過ぎているとどうなるのだろうか?実はいま、学生の対話型AI活用に関して、米テンプル大学の研究チームから、気になる研究論文が発表されている。

孤独感を増す学生たち

発表されたのは、“All Roads Lead to ChatGPT”: How Generative AI is Eroding Social Interactions and Student Learning Communities(すべての道はChatGPTへ通ずる: 生成AIが社会的交流と学生の学習コミュニティを蝕む方法)というタイトルの論文だ。「生成AIがコミュニティを蝕む」というのは穏やかではないタイトルだが、いったいどのような事実が明らかになったのだろうか。

論文を執筆した研究者らは、生成AIが大学生の学習における人間関係に与える影響を調査するため、北米にある大学7校の学部生17名へのインタビューを実施。その結果、次のような事実が確認されたとしている。

まずは冒頭で触れたような、相談相手としてのChatGPTという使い方に関して、論文は「学生が課題で困ったとき、同級生や先輩に聞く代わりにChatGPTなどの生成AIに頼るケースが増えている」と指摘。人間の友人から質問された場合でも、「ChatGPTで聞いてみたら?」とAIに丸投げすることがある、と話した回答者もいたという。その結果として、ピア(仲間)同士の直接的なやりとりが減少していることが確認された。

実際、以前は「クラスのDiscord(SNSの一種)チャットで質問が飛び交っていたのに、みんなChatGPTに頼るようになって誰も話さなくなった」と嘆く学生もいたことが触れられ、従来はクラスメイト同士で解決していた疑問も、AIが肩代わりしている現状が浮き彫りになった。

こうした仲間とのやりとりが減ることで、学習コミュニティに亀裂が生じ、学生の孤独感が高まっている可能性があるという指摘も行われている。インタビュー対象者17人中11人が、生成AIの利用によって周囲との疎外感や孤独感が増したと感じていた。ある学生は「GPTに頼れば頼るほど、自分の部屋に引きこもり人と話しに行かなくなる」と述べ、自身の孤立傾向に気づいていたという。また別の学生からは「下級生が先輩と交流しなくなり、指導やメンタリングの機会が減っている」との声もあり、暗黙知や行内の文化といった「隠れたカリキュラム」に触れる機会が失われつつあるという懸念が示されている。

学びのコミュニティが侵食されつつある

そして、こうしたピアによるサポートの減少が学生のモチベーション低下や孤独感の増大に直結しており、「多くの学生が孤独を感じる、ときには仲間と愚痴を言い合うことで支えられていた情熱も冷めかけている」と報告されている。AIのおかげで課題効率は上がっても、一緒に頑張る友人から得られる心の支えは代替できないというわけだ。

研究者らは結論として、生成AI利用による人間関係の希薄化が、学習への意欲や帰属意識に与える可能性がある、とその悪影響を懸念している。論文は「学習コミュニティという教育の社会的基盤が危機に瀕している」としており、生成AI時代において教育者が意図的に対面やピア交流の機会を設け、コミュニティ作りを支援する必要性を訴えている。

ここまでで、論文のタイトルが「すべての道はローマへと通ずる」のもじりになっている理由がわかるだろう。つまり「学生の助け合いのルートがChatGPTに一本化され、学びのコミュニティが徐々に侵食されている」ことを示しているわけだ。

ちなみに、ひとつ面白い結果として、7名(約41%)の学生が、生成AIを利用したことで「ズルした」「無能だ」といった否定的評価をされるのではないかという不安から、教室ではこっそり使う、また使っていないふりをすると回答している。学生たちがどのていどChatGPT型の生成AIに依存しているのか、今回のように重点的なインタビュー等をしてみない限り、正確な姿を把握できない可能性がある。

すべての道がChatGPTへと続き、学生のコミュニティが崩壊する?

(本稿で紹介した論文を、筆者の指示でChatGPTにイメージ化させた絵)

人間関係をサポートする施策が必要

とはいえ今回でインタビューした学生は17名だけであり、その結果を直ちに全体へと当てはめることはできない、と感じただろうか?実は他にも、上記の論文と軌を一にするように、生成AIの利用とユーザーの心理・社会的影響に関する報告が相次いでいる。そのいくつか紹介してみよう。

まず今年3月、OpenAIとMITメディアラボの合同研究チームが、チャットボット利用と孤独感の関連を分析した結果を公表した。その分析によれば、ChatGPTのヘビーユーザーほど孤独感が増し、対人交流の時間が減少する傾向が見られたという。特に感情的な相談相手としてチャットボットに深く依存するユーザーほど、オフラインでの人間関係が乏しく、寂しさを抱えがちだと指摘されている。研究者らは「因果関係はまだ不明(孤独だからAIに依存する可能性もある)」と断りつつも、数億人ものアクティブユーザーが存在するチャットAIが、人々の社会生活に与える影響について警鐘を鳴らしている。

実際にこの研究では、ChatGPTを週単位で長時間利用し、それを「心の友」のように感じている層に絞ると、他のユーザーより孤独でAIへの情緒的依存度が高い傾向が顕著だったとのこと。ChatGPTの開発元であるOpenAI自らが「チャットAIの使いすぎは孤独感を深める可能性がある」と報告した点は注目に値する。

2024年に発表された、オーストラリアのCQ大学・モナシュ大学・タスマニア大学による国際共同研究でも、AI使用と学生の孤独感に関する興味深い結果が報告されている。300名を超える学生を対象に行われたこの研究では、「AIチャットと会話すれば学生の孤独感は紛れるのか?」をテーマにアンケート調査が実施された。その結果、学生はAIと対話することで一時的に「誰かにサポートされている」感覚を得るものの、人間関係から得られるような根源的な所属意識は得られないことが判明した。共著者のマイケル・カウリング准教授は「チャット中は支えられている気になるが、それは本物のコミュニティに属している安心感とは違う」と述べている。

また興味深いことに、AIに「支えられている」と感じていた学生ほど成績が振るわず、逆に友人や家族といった人間から支援を得ている学生の方が良い成績を収めていたという。つまり、AIで擬似的な繋がりを得ても学業成績の向上には結びつかず、むしろリアルな人間関係のサポートが重要だということが示唆されている。そしてこの研究でも、大学側が学生の帰属意識を高める施策を行う、AI利用の指導を充実させるといった提案がなされている。

さらにデンマークの高校生を対象にしたある調査では、社会的に孤立した生徒ほどネガティブな感情の対処にチャットボットを利用する傾向が示唆された。このように人との関わりに代えてAIに寄り添いを求める現象は広く確認されつつあり、専門家は「孤独の解消策として安易にAIに頼るのは危険」と警告している。

もちろん、生成AIが学習支援ツールとして有用であることは間違いない。しかしこれらの研究から明らかになったのは、人間同士のつながりを希薄にする副作用に注意が必要という点だ。便利さの代償として、学生の孤独感の増大や、コミュニティの崩壊が起きてしまっては元も子もない。AIの恩恵を享受しつつ、人間的な交流を維持する方法を模索することが求められる。テンプル大学の研究チームも、「生成AIの活用が学生の社会的な助け合いを阻害しないよう、教育現場で意識的な対策が急務」だと強調している。予想を超えるスピードで高度化し、人々の生活に浸透しつつあるAIと、私たちは適切な関係を抱けるだろうか?

