¡Úµð¿Í¡Û¼ó°ÌÉâ¾å¤Ç5·î·Þ¤¨¤ë¡¡»³ºê°Ë¿¥¤¬¥»¿·µÏ¿¹¹¿·¤Î7²óÌµ¼ºÅÀÇ®Åê¡¡¾¡Íø¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï¡È1000Æü¤Ö¤êÂÇÅÀ¡ÉÁýÅÄÎ¦
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° µð¿Í 2-0 ¹Åç(4·î30Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à)
2°Ìµð¿Í¤Ï3°Ì¹ÅçÁê¼ê¤Ë¥«¡¼¥É¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á3Ï¢¾¡¡£¼ó°Ìºå¿À¤¬ÃæÆü¤Ë¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ5·î¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ï»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¡£½é²ó¤Ë¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò½Ð¤¹¤â¤·¤Ã¤«¤êÌµ¼ºÅÀ¤Ë¤ª¤µ¤¨¡¢³«Ëë29¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¡£2007Ç¯¤Ë¹â¶¶¾°À®¤µ¤ó¤¬¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿µåÃÄµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë²÷µó¤Ï4²ó¤Ë¤â¡£ÀèÆ¬¤Î¾®±à³¤ÅÍÁª¼ê¤ò¥»¥«¥ó¥É¥´¥í¤È¤¹¤ë¤È¡¢³«Ëë31²ó1/3Ï¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°¿·µÏ¿¤Ë¡£¤½¤Î¸å¥é¥ó¥Ê¡¼2¿Í¤ò½Ð¤·2¥¢¥¦¥È1¡¢3ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢µÆÃÓÎÃ²ðÁª¼ê¤ò¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤¤ËÂÇ¤Á¼è¤êÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È6²ó¡¢¤³¤Î»³ºêÅê¼ê¤Î¹¥Åê¤ËÂÇÀþ¤¬±þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£2¤Ä¤Î¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤«¤é2¥¢¥¦¥È1¡¢2ÎÝ¤È¤¹¤ë¤È¡¢Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÁýÅÄÎ¦Áª¼ê¤¬ÂçÀ¥ÎÉÂçÃÏÅê¼ê¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÂª¤¨¡¢2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼2¥Ù¡¼¥¹¥Ò¥Ã¥È¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤«¤·¤¿24ºÐ¤Î¡È1000Æü¤Ö¤ê¤ÎÂÇÅÀ¡É¤È¤Ê¤ë°ìÂÇ¤Ë¡¢¥Ù¥ó¥Á²£¤ÇÀï¶·¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿»³ºêÅê¼ê¤Ï¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡¢°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤âÇï¼ê¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±ç¸î¤ò¼õ¤±¤¿»³ºêÅê¼ê¤ÏÄ¾¸å¤Î7²ó¡¢¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥óÁª¼ê¤ÈµÆÃÓÁª¼ê¤ËÏ¢Â³¥Ò¥Ã¥È¤òÍá¤Ó¤Æ1¥¢¥¦¥È1¡¢2ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ë¡£¹Åç¤Î¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¤Ï¾¡Éé¤É¤³¤í¤ÈÂª¤¨ºäÁÒ¾¸ãÁª¼ê¤òÂåÂÇ¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢»³ºêÅê¼ê¤Ï¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¥Õ¥©¡¼¥¯¤ÇÍ¶¤¤½Ð¤·¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£¤µ¤é¤ËÂ³¤¯ÂåÂÇ¡¦Æ²ÎÓæÆÂÀÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â4µåÏ¢Â³¥Õ¥©¡¼¥¯¤È¾¡Éé¤ò¤«¤±¤Æ¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£¥¼¥í¤Ë¤ª¤µ¤¨¤¿±¦ÏÓ¤ÏÍº¤¿¤±¤Ó¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£
7²ó112µå5°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È´ÓÏ½¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿»³ºêÅê¼ê¡£³«ËëÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀµÏ¿¤ò¡Ö35¡×¤Ë¿¤Ð¤·¡¢¥×¥íÌîµåµÏ¿¤ËÇ÷¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿½ªÈ×Àï¤Ï¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤¬È×ÀÐ¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡£Á°Æü2¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤¿ÂçÀªÅê¼ê¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ8²ó¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÃæÀîâ«ÂÀÅê¼ê¤Ï»°¼ÔËÞÂà¤Ë¡£9²ó¤â¼é¸î¿À¤Î¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¤¬3¿Í¤Ç»Å»ö¤ò½ª¤¨¡¢»î¹ç¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀÜÀï¤òÀ©¤·¤¿µð¿Í¤Ï³«Ëë¥«¡¼¥É°ÊÍè¤Î3Ï¢¾¡¡£ºå¿À¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¡¢ºÇ¹â¤Î¤«¤¿¤Á¤Ç5·î¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£