老後資金の不安を解消！『増やしながらしっかり使う 60歳からの賢い「お金の回し方」』横田 健一著

ウェルスペントは、お金や時間を有意義に使いながら、ウェルビーイングな人生を送るためのリタイアメントプランニングの考え方について解説した新刊『増やしながらしっかり使う 60歳からの賢い「お金の回し方」』を2025年4月30日(水)にKADOKAWAより販売中です。

『増やしながらしっかり使う 60歳からの賢い「お金の回し方」』横田 健一著

著者 : 横田 健一

価格 : 1,760円(税込)

発売日 : 2025年4月30日(水)

仕様 : A5判/232ページ

ISBN : 9784046073716

発行 : KADOKAWA

■「増やしながらしっかり使う 60歳からの賢い「お金の回し方」」について

60歳になったら待ったなし!あなたのお金の悩み解決します。

「貯蓄から投資へ」の掛け声に乗って投資を始めたばかりの人もいれば、長年投資を続けている自称セミプロ投資家も多いシニア世代。

しかし、働いて得られる収入も目減りしていく60代に入れば、これまで同様貯めて増やすことばかり志向するのではなく、蓄えを使うことも考えていかなければならなくなります。

貯め方・増やし方を指南する情報はあふれていますが、上手な使い方・取り崩し方はわからないという人が大半かと思います。

そこで、働き盛りを過ぎた60代に向け、これからの運用法、稼ぎ方、年金の受け取り方と、資産を長生きさせる取り崩し方のベストバランス=「賢いお金の回し方」を、<ライフプランニング>と<投資>の双方に精通するファイナンシャルプランナー 横田 健一が、具体的にわかりやすく解説しています。

人生100年時代を迎え、老後資金はお金についての不安要因第一位という調査結果もありますが、その主な原因は今後の収入、今後の支出、現在の資産状況などが把握できていないことです。

逆に言えば、これらを確認し、見通しながらリタイアメントプランを作成していけば、具体的な行動計画、対応策を考えていくことができ、お金についての不安は軽減されます。

また、インフレ(物価上昇)に備えながらお金の寿命を延ばすためには、預貯金のみではなく、投資を組み合わせながらお金を回していくことが重要です。

人生後半における資産運用を継続しつつ、取り崩しながら使っていく実践的な方法についても解説しています。

お金や時間を有意義に使い(ウェルスペントし)ながら、他人と比較するのではなく、自身なりのウェルビーイングな人生を送っていただきたい、という想いで執筆しました。

一人でも多くの、リタイア後のお金について不安をお持ちの方に本書を手にとっていただきたいと考えています。

<目次>

序章 60歳から安心してお金を使えるように

第1章 年金・退職金 賢く受け取る、収入を見通す

第2章 60歳からの支出を見通し、お金を確保する

第3章 なぜ60歳から投資が必要か

第4章 60歳からの賢い投資術

第5章 「増やしながら使う」賢い資産取り崩し法

■横田 健一(よこた けんいち)[著者]プロフィール

ファイナンシャルプランナー、株式会社ウェルスペント 代表取締役。

1976年、静岡県生まれ。

東京大学理学部物理学科卒業、同大学院修士課程修了。

マンチェスター・ビジネススクール経営学修士(MBA)。

野村證券株式会社にてデリバティブ商品の開発やトレーディング、フィンテックの企画・調査などを経験後2018年1月に独立。

一人でも多くの方に、貴重なお金や時間を有意義に使いながら、ファイナンシャル・ウェルビーイングを実現していただきたいという思いで、FP業務に取り組んでいる。

著書「新しいNISA かんたん最強のお金づくり」(河出書房新社)、全面監修「ファイナンシャル・ウェルビーイング検定」。

CFP(R)、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CMA、住宅ローンアドバイザー、2級DCプランナー、ウェルビーイング学会会員(ファイナンシャル・ウェルビーイング分科会所属)、日本FP学会会員、日本年金学会会員

