大阪・関西万博内マレーシアパビリオンで開催！マレーシア セランゴール州「セランゴールウィーク」

マレーシア セランゴール州は、2025年5月5日(月・祝)〜9日(金)、大阪・関西万博内マレーシアパビリオンで「セランゴールウィーク」を開催します。

マレーシア セランゴール州は、2025年5月5日(月・祝)〜9日(金)、大阪・関西万博内マレーシアパビリオンで「セランゴールウィーク」を開催。

セランゴールウィークでは、セランゴール州から来日したプロのダンサーやデモンストレーターにより伝統工芸のショー、ビジネスプログラムなど様々なプログラムで来場者にセランゴールの魅力を伝えます。

セランゴール州はマレーシアの中心に位置し、バツー洞窟やブルーモスク、スカイミラーなど人気の観光地があり観光面でも非常に人気の地域で、またビジネス面においても日本との親和性が非常に高い地域です。

今回の万博を契機に、さらなる交流と連携の深化を目指しています。

また、同州の大阪・関西万博への参加は、デジタルトランスフォーメーションや持続可能な開発を推進する戦略に沿ったものであり、ASEAN地域における経済推進力としての地位強化を目指すものです。

展示会やビジネス交流、文化展示を通じて日本との貿易機会を広げ、多様なコラボレーションの促進を図ります。

また、このセランゴールウィークの開催に向けてセランゴール州は、日本でも放映されている「メカアマト」で有名なアニメーション制作会社 モンスター・スタジオと協力し、特別な3Dアニメーションのプロモーションビデオを制作しました。

2025年4月28日(月)に公開された30秒のプロモーションビデオは、「持続可能な未来を築く」というテーマのもと、セランゴール州の魅力を初公開しています。

最先端の映像技術とストーリーテリングを駆使し、ビデオにはセランゴール州のアミルディン・シャリ知事とメカアマトが登場してセランゴールウィークを盛り上げるために力を合わせます。

投資・貿易・モビリティ州大臣 YB Tuan ン・スゼ・ハン氏は、「大阪万博でのセランゴールウィークは、セランゴールが投資先として魅力的な場所であり未来に備えた産業の中心地であることを紹介する絶好の機会であると確信しています。

今回のプロモーションビデオは、セランゴールがビジネス・貿易・革新の理想的な目的地であることをしっかりと伝えています」と語ります。

YB Tuan ン・スゼ・ハン氏

このプロモーションビデオは、インベスト・セランゴールとモンスター・スタジオのYouTubeチャンネルおよびTikTokで視聴できます。

▼モンスター・スタジオTikTok

@boboiboy

セランゴール州は、大阪・関西万博で皆さまに強い印象を残せるよう準備を進めています。

