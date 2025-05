ユーザーにあった最適な格安SIMプランを診断！IoTコンサルティング「格安SIM乗り換え診断ツール」

IoTコンサルティングは、格安SIMやスマホの最新情報をお届けするメディア「ロケホン」にて、ユーザーの現在の利用状況や重視するポイントに基づいて最適な格安SIMプランを診断する「格安SIM乗り換え診断ツール」を開発、サイト内に実装しました。

IoTコンサルティング「格安SIM乗り換え診断ツール」

提供開始日: 2025年4月7日

利用料金 : 無料

■「格安SIM乗り換え診断ツール」の特徴

当ツールは、ユーザーの現在の利用状況(キャリア、料金プラン、データ使用量など)と重視するポイント(契約方法、通信、サポート体制など)をヒアリングした上で、蓄積されたキャリア情報から最適と思われる選択肢を提案します。

簡単3ステップの質問に答えるだけで、ユーザーの個別ニーズに応じたキャリア提案が受けられます。

診断結果では、推奨キャリアの月額料金や特徴に加え、キャンペーン特典なども表示し、ユーザーが安心して選択できるようサポートします。

