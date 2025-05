らくらくカート送迎で安心！こもろ観光局「旧北国街道 時めぐり・よりみち旅」

こもろ観光局では、新緑の旧北国街道のまちなみを楽しみながら、気軽に散歩していただくため、無料カートでの送迎付き企画「旧北国街道 時めぐり・よりみち旅」をはじめます。

こもろ観光局「旧北国街道 時めぐり・よりみち旅」

開催日時:令和7年5月3日(土)から6月1日(日)までの土曜日と日曜日

10時30分から15時30分まで 雨天中止

集合場所:小諸駅前広場

参加費 :無料

目安時間:30分間から90分間まで

参加方法:開催日当日にスマートフォンアプリLINE公式アカウント

「信州こもろ・こま〜す」にて受付。

駅前広場にて係員により案内します。

参加定員:なし カートの乗車定員は6名まで

【おすすめポイント1】往復なし、散策!

街道のスタート地点まで、無料カートでラクラク送迎!帰りのカートも待っているから、たっぷり歩いても安心です。

ゆっくり電動3輪カートがお散歩をサポート!

【おすすめポイント2】各店舗でうれしい特典!

スタート地点では、冷たいお水(ペットボトル)や特製甘酒の振る舞いを用意しています。

そして、街道沿いの協力店で購入の方全員に、お店限定のうれしいプレゼントも用意しています。

酢久商店さんの特製甘酒

街道には素敵なお店がたくさん!

【おすすめポイント3】見どころ、盛り沢山!

街道には、思わず足をとめたくなる風景やフォトスポットがたくさん!地図を片手に、ゆっくりお散歩を楽しんでください。

小諸城大手門

海應院

