俳優の福本莉子とダンス&ボーカルグループ・FANTASTICSの八木勇征がダブル主演する映画『隣のステラ』に、倉悠貴・横田真悠・西垣匠・田鍋梨々花が出演していることが、それぞれの役柄とともに明らかになった。本作は、講談社「別冊フレンド」で連載中の同名漫画(著:餡蜜)が原作。今をときめく若手俳優としてスターへの道を走り出した昴(八木)と、その幼なじみの女子高生・千明(福本)。幼なじみでありながらも“芸能人と一般人”というもどかしい関係となってしまった2人の、ピュアで真っ直ぐな恋の様子を描く。

倉悠貴は、クールだがさり気なく千明を気遣ってくれる、千明のバイト先の先輩・高橋雄大を演じる。2019年にドラマ『トレース〜科捜研の男〜』で俳優デビュー後、翌年には映画『夏、至るころ』で映画初出演にして初主演という大役を務め、21年に連続テレビ小説『おちょやん』で朝ドラ初出演、昨年、エミー賞やゴールデングローブ賞などを席けんした世界的人気ドラマ『SHOGUN 将軍』にも出演。今年もドラマ『アイシー〜瞬間記憶捜査・柊班〜』、『ガンニバル』シーズン2といった話題作への出演が続く。王道ラブストーリーへの出演は初となる倉が、昴への想いに悩む千明を気にかける高橋を演じる。横田真悠は、スターへの道を突き進む昴とドラマで共演する若手大人気女優・篠原葉月を演じる。2014年に「ミスセブンティーン2014」のグランプリに選ばれ芸能界入りを果たすと、ドラマ『3年A組-今から皆さんは、人質です-』で俳優デビュー。現在はファッション誌「non-no」の専属モデル、さらにはバラエティ番組『世界の果てまでイッテQ!』の出川ガールや、『ラヴィット!』の木曜レギュラーとしても活躍し、幅広い世代から注目を集めている。持前の明るさで少しあざとい女の子・葉月を熱演する。西垣匠は、昴とドラマで共演する子役出身の実力派若手俳優の新堂理生役。22年にドラマ『みなと商事コインランドリー』のイケメン高校生役で一気に世間の注目を浴びると、昨年には2度目の日曜劇場出演となる『海に眠るダイヤモンド』で主人公の後輩ホスト役を演じ、今年もドラマ『財閥復讐〜兄嫁になった元嫁へ〜』、『正直不動産ミネルヴァSPECIAL』、『アポロの歌』、『続・続・最後から二番目の恋』など数々の作品に出演している。本作では初めて劇中劇に挑み、人懐っこい新堂を巧みに演じる。田鍋梨々花は、千明の恋を応援する頼れる親友の近藤はるな役。16年に「ミスセブンティーン2016」のグランプリに選ばれ「Seventeen」専属モデルを務め、17年『コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命- THE THIRD SEASON』で俳優デビュー。昨年、映画『逃走中 THE MOVIE』で映画初出演を果たした。映画出演2作目で、福本演じる千明の親友という重要な役どころを演じる。松本花奈監督は「餡蜜先生の世界観を大切に、皆で誠心誠意込めて『隣のステラ』に向き合いました。ぜひこの夏、劇場に足を運んでいただけましたらうれしいです」とコメントを寄せている。