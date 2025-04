グリーンとブラックの2色展開！PUMA SAFETY「GLIDE」

PUMA SAFETYは、日本独自のシリーズ「JAPAN ATHLETIC(ジャパン アスレチック)」の軽量モデル「GLIDE」に、DISCタイプをラインナップしました。

PUMA SAFETY「GLIDE」

2025年5月下旬より全国の作業用品店・ホームセンター・ネットショップなどで展開します。

■PUMA SAFETYについて

PUMAのセーフティシューズライン“PUMA SAFETY”は、建設現場や工場などでの作業で足を守る安全性に、スポーツブランドならではのテクノロジーを搭載。

アウトドアファッションとしても履けるスタイリッシュなデザインが特徴です。

■「ジャパン アスレチック」シリーズについて

「ジャパン アスレチック」は、PUMA SAFETY初の軽量モデルにして、日本の市場に合わせて開発したジャパンオリジナルシリーズで、スポーティなデザインに甲高幅広の足にフィットしライトな履き心地が特徴です。

「GLIDE(グライド)」モデルは、靴の形状に合わせて編まれたニットのアッパーにより更なる軽量化と足への柔らかいフィット感を実現しました。

また、かかと部分の高衝撃吸収性(JIS T8101に準拠)、グリップ力・耐高熱性(JIS耐高熱接触性試験[最高300℃ 60秒以内]をクリア)に優れたラバーアウトソールの採用により足元をしっかりサポートします。

今回登場するのは、ローカットモデルで、手袋をしたままでも着脱が簡単なDISCタイプ。

カラーはグリーンとブラック、2色展開となっています。

JAPAN ATHLETIC / GLIDE GREEN DISC LOW

JAPAN ATHLETIC / GLIDE BLACK DISC LOW

・素材

アッパー :合成繊維

ソール :合成底

先芯 :グラスファイバー強化合成樹脂

・サイズ : 25.0cm・25.5cm・26.0cm・26.5cm・27.0cm・28.0cm

・カラー :グリーン / ブラック

・重さ :410g(26.5cm / 片足)

・希望小売価格:13,500円(税込14,850円)

