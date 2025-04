熱を冷やして快適に！セイワ「晴雨兼用日傘」6アイテム

セイワは地球の気候変動により年々平均気温が上昇する中、外出を少しでも快適に過ごせるよう、熱中症・暑さ対策の切り札として、「放射冷却素材Radi-Cool生地」と「遮熱生地」の晴雨兼用日傘6アイテムを2025年4月中旬から販売中です。

セイワ「晴雨兼用日傘」6アイテム

晴雨兼用 折りたたみ傘

販売価格 : RCP1…4,380円、RCP2…3,980円、RCP3…4,380円

RCP4…3,180円、RCP5…2,980円、RCP6…7,980円

※価格は税込み

発売予定日 : 2025年4月中旬

販売先 : Amazon

【特長】

<遮熱率(S55ランク)、UVカット率(UPF50+)、遮光率(一級遮光)の優れた性能>

放射冷却素材「Radi-Cool生地」の採用により、遮熱率63%(※2)、UVカット率99.9%(※2)、遮光率99.99%(※2)の効果を誇ります。

真夏の太陽からの熱や光をブロックし炎天下でも快適な涼しさを提供します。

遮熱生地は、遮熱率55%(※2)、UVカット率99.9%(※2)、遮光率99.99%(※2)の効果を誇ります。

※1 Radi-Cool生地は特許生地になります。

※2 第三者機関にてJIS L 1951の規定に準じて遮熱率、JIS L 1925の規定に準じて紫外線遮蔽率、JIS L 1055 A法の規定に準じて遮光率を測定しています。

また記載の結果は生地状態の測定値であり、傘本体の性能を示す数値ではございません。

熱を冷やして快適に

<便利な自動開閉タイプと軽量スリムな手動タイプの折りたたみ傘>

ボタンを押すだけでカンタンに開閉可能なワンタッチタイプはスムーズに日傘を使用することができます。

また手動タイプは軽量コンパクトな形状でカバンに入れてもかさばらないため、毎日の通勤通学や旅行に最適です。

<ゴルフやスポーツ観戦、アウトドアなどに最適なビッグサイズ長傘>

直径120cmの自動開閉タイプの長傘は、傘のシャフト部に軽量で耐久性が高いカーボン素材、ハンドル部は軽くて握り心地の良いEVA素材、傘カバーは傘のつゆ先まで覆う設計でゴルフバッグなどへの収納時に引っ掛かりをなくし、傘が壊れにくいデザインなど細部にまでこだわり抜かれた設計です。

ラインナップ2

※ニュースリリース記載の情報(参考価格、仕様、サービスの内容、お問い合わせ先、URL等)は、2025年4月24日現在の情報です。

※仕様は予告なしに変更されることがあります。

