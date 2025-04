木の温もりと共に過ごす贅沢な休日を過ごせる！アレスグーテ 貸別荘「Fils Cottage Yatsugatake」

アレスグーテは、貸別荘「Fils Cottage Yatsugatake」(以下 Fils Cottage)を2025年5月23日(金)、山梨県北杜市にオープンします。

アレスグーテ 貸別荘「Fils Cottage Yatsugatake」

開店日 : 5月23日(金) ※予約開始は4月25日から

所在地 : 〒408-0033 山梨県北杜市長坂町白井沢3137-37

アクセス: 中央高速 長坂IC、小淵沢ICより約12分

(※Google Mapでは、3137-37では検索できませんので、3137-8で検索してください。)

■コンセプト

都会を忘れ、木の温もりと共に過ごす贅沢な休日

施設紹介

都心から約2時間。

八ヶ岳南麓エリアは、自然の美しさと都会の便利さを兼ね備えた住みやすいエリアで、2拠点生活や移住地として人気です。

豊かな自然に加え、おいしいパン屋やレストラン、カフェが数多くあり、食でも訪れる人々を魅了します。

特に南アルプスの天然水で知られるように水が美味しいことで知られ、その水を利用した酒、そば、新鮮な野菜や果物など、地元の特産品は絶品です。

そんな八ヶ岳の地にできるだけ環境に負荷をかけないようFils Cottageは建てられました。

敷地面積約1000平米、床面積90平米のゆったりした空間で、一泊から長期滞在まで利用いただける、ワンコと泊まれる一棟貸のログハウス(定員6名)です。

ログハウスは、地震などの災害に強い建物として知られています。

当施設では断水対策用に雨水タンクを設置しており、今後再生可能エネルギー発電を導入して、災害時には近隣のシェルターとして利用することを計画しています。

施設の特徴

*建物について:

建物は、断熱・蓄熱に優れた厚さ134mmの高品質なフィンランド産パイン材を使用したランタサルミ社のログハウスを採用。

木の香りに包まれた、90平米のリラックスできる空間に2つのベッドルームとロフト、キッチン、バス、トイレ、洗面、リビング・ダイニングルーム、屋根付きテラスを備えています。

床は滑りにくいタイルを使用しているため、ヒトにもワンコにもやさしい設計となっています。

全館空調とペレットストーブで、年間を通して快適に過ごせます。

また、敷地内に140平米の天然芝ドッグランを併設しています。

*部屋と設備について

快適なベッドや清潔で使いやすい設備を備え、ゆったりと心地よく過ごせる空間を用意。

大きな窓から広がる美しい景色を楽しみながら、自由に料理やくつろぎの時間を過ごせます。

ワンコと一緒に宿泊可能で、駐車場は3台分、EV用電源も完備。

価格は、一棟当たり一泊88,000円〜(税込価格)となります。

都会を離れ、木の温もりに包まれる特別なひとときを楽しめます。

ベッドルーム

ダイニング

玄関

