シュラスコを目の前で切り分けて提供！The Churrasco 京都河原町

WILLは、京都河原町駅より徒歩約5分の好立地に位置する「The Churrasco 京都河原町」を2025年5月1日にグランドオープンします。

The Churrasco 京都河原町

■所在地 : 京都府京都市中京区河原町通蛸薬師下る塩屋町321

ドン・キホーテ四条河原町店6階

■電話番号: 075-744-6850

■営業時間: 月〜日、祝日、祝前日

12:00〜15:00(料理L.O. 14:30 ドリンクL.O. 14:30)

16:00〜23:00(料理L.O. 22:30 ドリンクL.O. 22:30)

■定休日 : 年中無休

■席数 : 100席(2名テーブル*12、4名テーブル*12)

<店舗情報>

■本場の味を京都で。

非日常を味わうシュラスコ体験

『The Churrasco 京都河原町』では、厳選された牛・豚・鶏などの様々な部位を岩塩でじっくり焼き上げ、目の前で切り分けて提供。

常時20種類以上のシュラスコを楽しめるほか、豊富なサラダバーやブラジルの伝統料理も取り揃えています。

■ライブ感あふれるサービスとスタイリッシュな空間

店内は木の温もりとモダンなインテリアを融合させた開放感あふれるデザイン。

シュラスコの醍醐味でもある「目の前でのカットサービス」によって味だけでなくライブ感あるエンターテインメントも楽しめます。

また、店内から京都市街の美しい夜景を一望できるロケーションも魅力の1つです。

ディナータイムに訪れるお客様にとって特別なひとときを演出します。

■夜景と本格シュラスコを楽しむ新ダイニングスポット

京都市中心部に位置し、アクセスの良さが魅力の一つです。

阪急京都本線「京都河原町駅」から徒歩約5分、京阪本線「祇園四条駅」から徒歩約8分と、主要な駅からのアクセスが非常に便利です。

また、ドン・キホーテ四条河原町店の6階に店舗を構えており、ショッピングの合間や観光の途中にも立ち寄りやすい立地です。

美しい夜景とともに、本格シュラスコを堪能できる新たなダイニングスポットです。

<コース紹介>

■【食べ放題】人気シュラスコ20種類+サラダ・パン・カレーなど3品が全て食べ放題!全23種5,000円(税込)

定番のピッカーニャ(イチボ)やペッパーステーキ(スペアリブ)などシュラスコの定番のお肉から豚、鶏、野菜、パインなどさまざまな種類の料理を楽しむことができます!サイドメニューも充実しているので初めて利用される方におすすめです!

■【ブランド和牛ステーキ付】シュラスコ20種類+サラダ・パン・カレーなど3品食べ放題!全24種6,000円(税込)

シュラスコ食べ放題に加えてブランド牛、黒毛和牛も召し上がることができる満足度の高いコースです。

お肉の管理を徹底的に行いシュラスコに適した調理を行っているので最高の状態で楽しむことができます。

