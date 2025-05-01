バルセロナvsインテル スタメン発表
[4.30 欧州CL準決勝第1戦](Estadi Olímpic Lluís Companys)
※28:00開始
<出場メンバー>
[バルセロナ]
先発
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
DF 2 パウ・クバルシ
DF 5 イニゴ・マルティネス
DF 23 ジュール・クンデ
DF 35 ジェラール・マルティン
MF 8 ペドリ
MF 11 ラフィーニャ
MF 19 ラミネ・ヤマル
MF 20 ダニ・オルモ
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
FW 7 フェラン・トーレス
控え
GK 13 イニャキ・ペーニャ
GK 26 Ander Astralaga
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 15 アンドレアス・クリステンセン
DF 24 エリック・ガルシア
DF 32 エクトル・フォルト
MF 6 ガビ
MF 14 パブロ・トーレ
MF 16 フェルミン・ロペス
FW 10 アンス・ファティ
FW 18 パウ・ビクトル
監督
ハンジ・フリック
[インテル]
先発
GK 1 ヤン・ゾマー
DF 15 フランチェスコ・アチェルビ
DF 31 ヤン・アウレル・ビセック
DF 95 アレッサンドロ・バストーニ
MF 2 デンゼル・ダンフリース
MF 20 ハカン・チャルハノール
MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン
MF 23 ニコロ・バレッラ
MF 32 フェデリコ・ディマルコ
FW 9 マルクス・テュラム
FW 10 ラウタロ・マルティネス
控え
GK 12 ラッファエレ・ディ・ジェンナーロ
GK 13 ジョゼップ・マルティネス
DF 6 ステファン・デ・フライ
DF 30 カルロス・アウグスト
DF 36 マッテオ・ダルミアン
DF 56 G. Re Cecconi
MF 7 ピオトル・ジエリンスキ
MF 16 ダビデ・フラッテージ
MF 21 クリスチャン・アスラニ
MF 59 ニコラ・ザレフスキ
FW 8 マルコ・アルナウトビッチ
FW 99 メフディ・タレミ
監督
シモーネ・インザーギ
※28:00開始
<出場メンバー>
[バルセロナ]
先発
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
DF 2 パウ・クバルシ
DF 5 イニゴ・マルティネス
DF 23 ジュール・クンデ
DF 35 ジェラール・マルティン
MF 8 ペドリ
MF 11 ラフィーニャ
MF 19 ラミネ・ヤマル
MF 20 ダニ・オルモ
FW 7 フェラン・トーレス
控え
GK 13 イニャキ・ペーニャ
GK 26 Ander Astralaga
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 15 アンドレアス・クリステンセン
DF 24 エリック・ガルシア
DF 32 エクトル・フォルト
MF 6 ガビ
MF 14 パブロ・トーレ
MF 16 フェルミン・ロペス
FW 10 アンス・ファティ
FW 18 パウ・ビクトル
監督
ハンジ・フリック
[インテル]
先発
GK 1 ヤン・ゾマー
DF 15 フランチェスコ・アチェルビ
DF 31 ヤン・アウレル・ビセック
DF 95 アレッサンドロ・バストーニ
MF 2 デンゼル・ダンフリース
MF 20 ハカン・チャルハノール
MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン
MF 23 ニコロ・バレッラ
MF 32 フェデリコ・ディマルコ
FW 9 マルクス・テュラム
FW 10 ラウタロ・マルティネス
控え
GK 12 ラッファエレ・ディ・ジェンナーロ
GK 13 ジョゼップ・マルティネス
DF 6 ステファン・デ・フライ
DF 30 カルロス・アウグスト
DF 36 マッテオ・ダルミアン
DF 56 G. Re Cecconi
MF 7 ピオトル・ジエリンスキ
MF 16 ダビデ・フラッテージ
MF 21 クリスチャン・アスラニ
MF 59 ニコラ・ザレフスキ
FW 8 マルコ・アルナウトビッチ
FW 99 メフディ・タレミ
監督
シモーネ・インザーギ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります