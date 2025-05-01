[4.30 欧州CL準決勝第1戦](Estadi Olímpic Lluís Companys)

※28:00開始

<出場メンバー>

[バルセロナ]

先発

GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー

DF 2 パウ・クバルシ

DF 5 イニゴ・マルティネス

DF 23 ジュール・クンデ

DF 35 ジェラール・マルティン

MF 8 ペドリ

MF 11 ラフィーニャ

MF 19 ラミネ・ヤマル

MF 20 ダニ・オルモ

MF 21 フレンキー・デ・ヨング

FW 7 フェラン・トーレス

控え

GK 13 イニャキ・ペーニャ

GK 26 Ander Astralaga

DF 4 ロナルド・アラウホ

DF 15 アンドレアス・クリステンセン

DF 24 エリック・ガルシア

DF 32 エクトル・フォルト

MF 6 ガビ

MF 14 パブロ・トーレ

MF 16 フェルミン・ロペス

FW 10 アンス・ファティ

FW 18 パウ・ビクトル

監督

ハンジ・フリック

[インテル]

先発

GK 1 ヤン・ゾマー

DF 15 フランチェスコ・アチェルビ

DF 31 ヤン・アウレル・ビセック

DF 95 アレッサンドロ・バストーニ

MF 2 デンゼル・ダンフリース

MF 20 ハカン・チャルハノール

MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン

MF 23 ニコロ・バレッラ

MF 32 フェデリコ・ディマルコ

FW 9 マルクス・テュラム

FW 10 ラウタロ・マルティネス

控え

GK 12 ラッファエレ・ディ・ジェンナーロ

GK 13 ジョゼップ・マルティネス

DF 6 ステファン・デ・フライ

DF 30 カルロス・アウグスト

DF 36 マッテオ・ダルミアン

DF 56 G. Re Cecconi

MF 7 ピオトル・ジエリンスキ

MF 16 ダビデ・フラッテージ

MF 21 クリスチャン・アスラニ

MF 59 ニコラ・ザレフスキ

FW 8 マルコ・アルナウトビッチ

FW 99 メフディ・タレミ

監督

シモーネ・インザーギ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります