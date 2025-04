テーマは新緑を思わせる「抹茶」！リーベルホテル大阪「Matcha Elegance〜抹茶薫るアフタヌーンティー」

「リーベルホテル大阪」は、2025年5月13日(火)から7月17日(木)まで、1F「Cafe & Bar LIBER」にて、薫り高い抹茶を和の食材と共に愉しむ「Matcha Elegance〜抹茶薫るアフタヌーンティー」を提供します。

リーベルホテル大阪「Matcha Elegance〜抹茶薫るアフタヌーンティー」

販売場所: 1F「Cafe & Bar LIBER」

提供期間: 2025年5月13日(火)〜7月17日(木)

価格 : コーヒー・紅茶付き 5,000円

カクテル1種付き 5,800円

※スパークリングワインorノンアルコールカクテル付

■Matcha Elegance〜抹茶薫るアフタヌーンティー 概要

新緑を思わせる「抹茶」をテーマに色鮮やかに仕上げたエレガントなアフタヌーンティー。

おすすめの「抹茶のガレット・デ・ロワ」は、ガレットに抹茶と小豆を加え和テイストに仕上げ、「抹茶のタルト」は、大納言をアクセントに抹茶とホワイトチョコを合わせ、和と洋のコラボレーションを楽しめます。

また、セイボリーも「茶そばと紫蘇のパスタサラダ」や「海老のそば粉ガレット」など、和食材を使用したこだわりの一品に。

ひとつひとつ丁寧に仕上げた、プティ・ガトー13種/スコーン/セイボリー3種を、心ゆくまで堪能できます。

初夏の爽やかさを感じられるパッションフルーツのカクテルなどのオプションドリンクは、さらに優雅な午後のひとときを演出します。

【おすすめアイテム】

おすすめスイーツイメージ

抹茶のガレット・デ・ロワ(右上)

バター香るパイ生地に抹茶のほろ苦さを加え、和を感じながら、サクサクの食感を楽しめます。

抹茶と大納言のロール(左上)

モチモチのスポンジ生地に、きなこをアクセントに加えたロールケーキです。

抹茶のタルト(中下)

抹茶とホワイトチョコを合わせて、大納言をアクセントに仕上げました。

【オプションドリンク】

・スパークリングワイン:すっきりドライな味わいのスパークリングワイン

・グリーンパッション :パッションフルーツとグレープフルーツにほんのりメロンが香る、爽やかなモクテル

