自分好みのハンディファンが見つかる！ユアサプライムス「ハンディファン」

ユアサプライムス「ハンディファン」

ユアサプライムスは、冷却プレート付きやスマホスタンド付き、ハンズフリータイプなど5タイプのハンディファンを2025年4月下旬より順次、全国の家電量販店、ホームセンター、ユアサプライムスが運営するインターネット家電通販サイト「ユアサプライムス.com」他ショッピングサイト等にて販売を開始。

■夏の必需品!自分好みのハンディファンを持ち歩いて、フェス・スポーツ観戦・通勤・通学時など、様々なシーンを快適に!

2025年は持ち歩きやすいカラビナ付きタイプ、卓上で使いやすいスタンド付きや回転台付き、スマホや日傘を持ったまま使えるハンズフリータイプなどのハンディファンを、ナチュラルなアイボリーとさわやかなミントカラーで発売します。

■回転台付きハンディファン(型番:YM-400GE)

<特徴>

・回転/充電ができるスタンド付き

・風量4段階+リズム風

充電電池 :リチウムイオン蓄電池3.6V 2000mAh 7.2Wh

充電時間 :約3時間※1

連続使用時間:約2〜7.5時間※2

付属品 :専用回転兼充電スタンド、充電用USB Type-Cケーブル

カラー :アイボリー、ミント

サイズ :W10.4×D4.1×H22.4cm

重量 :約180g(本体)

生産国 :中国

希望小売価格:2,780円(税込)

JAN :アイボリー(C)/4979966 573445

ミント(LA)/4979966 573353

回転台付きハンディファン YM-400GE

■スマホスタンド付きハンディファン(型番:YM-700GS)

<特徴>

・スマホが置けるスタンド付き

・風量3段階

充電電池 :リチウムイオン蓄電池3.7V 2000mAh

充電時間 :約2.5時間※1

連続使用時間:約2.5〜7.5時間※2

付属品 :ストラップ、専用スタンド、充電用USB Type-Cケーブル

カラー :アイボリー、ミント

サイズ :W9.4×D4×H19.7cm

重量 :約150g(本体)

生産国 :中国

希望小売価格:1,980円(税込)

JAN :アイボリー(C)/4979966 573339

ミント(LA)/4979966 573346

スマホスタンド付きハンディファン YM-700GS

■ハイブリッドハンディファン(型番:YPM-501GE)

<特徴>

・ヒヤッと冷たい冷却プレート付きファン

・卓上で立てても使える

・持ち運びも便利なカラビナ付き

・風量3段階

・1時間自動OFF※3

充電電池 :リチウムイオン蓄電池3.6V 2000mAh 7.2Wh

充電時間 :約3.5時間※1

連続使用時間:約2.5〜9時間(ファンのみ使用時)※2

付属品 :充電用USB Type-Cケーブル

カラー :アイボリー、ミント

サイズ :W5.0×D3.6×H13.5cm

重量 :約120g

生産国 :中国

希望小売価格:2,480円(税込)

JAN :アイボリー(C)/4979966 573377

ミント(LA)/4979966 573452

冷却プレート付きハンディファン YPM-501GE

■5WAYハンディファン(型番:YM-701GS)

<特徴>

・ハンディ/首掛け/卓上/スマホスタンド/モバイルバッテリーとして使用可

・首に掛けたまま送風でき、両手が使える

・LED電池残量/風量表示

・風量3段階+リズム風

充電電池 :リチウムイオン電池3.7V 2500mAh

充電時間 :約3時間※1

連続使用時間:約4〜10時間※2

定格容量 :1850mAh(モバイルバッテリー機能)

付属品 :ストラップ、充電用USB Type-Cケーブル

カラー :アイボリー、ミント

サイズ :W8.1×D2.0×H16.9cm

重量 :約135g

生産国 :中国

希望小売価格:2,480円(税込)

JAN :アイボリー(C)/4979966 573674

ミント(LA)/4979966 573681

5WAYハンディファン YM-701GS

■スタンド一体型ハンディファン(型番:YM-502GE)

<特徴>

・置いて使えるスタンド一体型

・カラビナ付き

・風量3段階

充電電池 :リチウムイオン電池3.7V 1200mAh 4.44Wh

充電時間 :約2時間15分※1

連続使用時間:約1時間50分〜4時間※2

付属品 :充電用USB Type-Cケーブル

カラー :ミント

サイズ :W7.5×D2.5×H14.7cm

重量 :約80g

生産国 :中国

希望小売価格:2,480円(税込)

JAN :ミント(LA)/4979966 573698

置いて使えるスタンド一体型 YM-502GE

※1 充電時間は接続機器の電源供給能力により長くなる可能性があります。

※2 使用時間は使用する風量の強さにより異なります。

※3 ファン+冷却プレート使用時。

