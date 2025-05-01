¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡¡ÂçÃ«¤ÎÅê¼êÉüµ¢¤Ï¡Ö¾Ç¤é¤º¤Ë´¶³Ð¤¬Ìá¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ä¡×
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡½¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¡Ê2025Ç¯4·î30Æü¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ê52¡Ë¤¬30Æü(ÆüËÜ»þ´Ö5·î1Æü)¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤Î¥Þ¡¼¥ê¥ó¥ºÀï¤ÎÁ°¤Ë¼èºàÂÐ±þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤Ï¡¢22Ç¯¤Ë16¾¡¤òµó¤²¤¿¥È¥Ë¡¼¡¦¥´¥ó¥½¥ê¥ó(30)¡£¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±23Ç¯8·î°ÊÍè¤ÎÅÐÈÄ¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö½àÈ÷ËüÃ¼¡£¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¡¢6²ó¤Þ¤Ç¤ÏÅê¤²¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÉüµ¢ÅÐÈÄ¤Î±¦ÏÓ¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¥¹¥Í¥ë¤ä¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤Ê¤É¡¢Åê¼ê¿Ø¤ÎÀïÀþÎ¥Ã¦¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ëÃæ¤À¤±¤Ë¡ÖÉüµ¢¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯Âç¤¤¤¡£ÀèÈ¯¤¬¤â¤Ã¤ÈÄ¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤Æ¤¯¤ì¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¥È¥Ë¡¼¤Ë¤Ï¤½¤ÎÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÉüµ¢¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤ëÂçÃ«æÆÊ¿(30)¤È¥´¥ó¥½¥ê¥ó¤È¤Î¾õÂÖ¤Î¤òÈæ³Ó¤·¤¿»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¥È¥Ë¡¼¤Ï½àÈ÷´ü´Ö¤âÄ¹¤¯¤Æ¡¢µå¼ï¤Î´¶³Ð¤âÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£æÆÊ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¾Ç¤é¤º¤Ë´¶³Ð¤¬Ìá¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ä¤Ä¤â¤ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£