非日常的なゆとりある時間を楽しめる！みやちか「長良川を一望できるカウンター席を増設」

みやちかは、テラスを改装し、長良川を一望できるカウンター席を増設!

「大自然の開放感とゆとりある贅沢な時間をお届けする」をコンセプトに顧客満足を強化して、夏を迎えようとしています。

また、リニューアルを記念し、長良川で獲れた天然鮎の食べ比べboxを期間限定で提供します。

鮎が産卵の為、生まれた場所まで戻る(落ちる)習性を活かした伝統漁業が「ヤナ漁」。

(ヤナとは、急流な瀬に川の両岸から一直線に横断するように堤を設け、河川にて仕掛けた竹簀で鮎をとる漁法)

店舗の川下には、鮎が溜まる見事な淵があり、恵まれた地形から、毎年約10万匹の鮎を捕獲。

時に数時間で2万匹の鮎がとれることも。

これは日本一の漁獲高です。

ヤナ期間中は、店舗利用の方にヤナ場を無料開放、川やヤナ遊びをされるお客様の、笑顔が集まる夏の観光名所にもなっています。

そんなみやちかが今回、テラスを増設し、長良川に面したカウンター席を設けることになりました。

◇リニューアル記念!天然鮎の食べ比べboxについて

夏を先取りして、長良川で獲れた郡上鮎を食べ比べできる「天然鮎の食べ比べbox」の期間限定メニューも発表しました。

1匹ずつ味が違うといわれる鮎が、小鮎から子持ち鮎まで3匹付!食べ比べをしながら天然の郡上鮎を楽しむことができます。

また、箱の中には、春らしい鮮やかな小鉢が並び、心躍る玉手箱のようなBOX料理となっています。

価値が上がり続ける天然鮎3匹付で、映えも抜群!

長良川が一望できるカウンター席で、まさに非日常的なゆとりある時間を楽しむことができるでしょう!

内容:天然鮎3匹(小鮎、小中鮎、中子持ち鮎)、彩り小鉢、ご飯炙り郡上味噌、香物、甘味

「食べ比べbox」期間限定6/6まで

◇予約・お問い合わせ

天然鮎みやちか

電話:0575-79-2160

◇スケジュール

4月25日 祈願式

4月26日 カウンターOPEN(プレ)

4月26〜5月2日 公認アンバサダー来店

◇「みやちか天然鮎」とは(ブランドとおいしい秘訣)

▼3冠鮎ブランド

1.「世界農業遺産認定」長良川の天然鮎

2.「旧宮内省御漁場跡」献上鮎

3.「郡上鮎」全国唯一の商標登録ブランド鮎

▼おいしい秘訣

(1)天然鮎を活かす!

獲れた鮎は活かしたままフィッシュポンプで専用生簀へ移動させ、72時間泳がせながらお腹の砂利や石を取り除きます。

(2)鮮度をキープ!独自の技術と集積で!

長良川に仕掛けたヤナ場で獲り、水揚げ、保管、加工、全ての工程を自社で行えるため、鮮度抜群の天然鮎を大量に保管することが出来ます。

(3)手作業加工!

大量生産ではなく、鮎のサイズと保管状態を見ながら、調理場で加工します。

天然鮎専門店の専門スタッフが1匹ずつ丁寧に手作業で調理します。

