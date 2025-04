南国の雰囲気を存分に楽しめる！アトレ新浦安「SHINURA FESTA」

アトレ新浦安では、2025年4月25日(金)〜5月11日(日)の期間「SHINURA FESTA」を開催中です。

アトレ新浦安「SHINURA FESTA」

■「アトレ新浦安」施設概要

施設名 : アトレ新浦安

所在地 : 千葉県浦安市入船1-1-1

営業時間: 10:00〜21:00

※一部、営業時間の異なるショップがあります。

※最新の営業時間はアトレ新浦安のホームページを確認してください。

構造 : 鉄骨造、鉄筋コンクリート造

階数 : 地上2階

延床面積: 14,802平方メートル

店舗面積: 7,154平方メートル

店舗数 : 66ショップ(2025年4月23日現在)

ハワイを身近に感じられる「フラダンスショー」や公益財団法人うらやす財団とのコラボイベント「タヒチアンダンスショー」、伝統的な装飾品である「クぺエのワークショップ」実施の他、各ショップではハワイ関連商品を展開します。

ゴールデンウィークに、家族みんなで楽しめるリラックスのひとときを過ごせます。

<南国の香りと彩りを届ける!ハワイ関連商品の展開>

世界中の旅行者に人気のカジュアルレストラン「Eggs’n Things Coffee 」の絶品パンケーキをはじめ、コナコーヒーやロコモコ等、各ショップにてハワイを代表する商品を取り揃えます。

また、鮮やかで魅力的なハワイアン雑貨も展開し、南国の雰囲気を存分に楽しむことが出来ます。

日程 :2025年4月25日(金)〜5月11日(日)

参加店舗:【カフェ・レストラン】

Eggs’n Things Coffee、ドトールコーヒー、ゴングル、やる気酒場

【スイーツ】

果汁工房果琳、横浜くりこ庵、YANAKA COFFEE

【惣菜】

跳ね鯛+三代目茂蔵、澤光青果、成城石井、ゴンチャ

【雑貨】

ハートダンス、有隣堂

【サービス】

ネイルクイック

<4月29日(火祝) タヒチアンダンスショー&ミニ教室>

ハワイフラダンスの発祥とも言われるポリネシア諸島に伝わる民族舞踊。

フラダンスとは違うアップテンポの曲やドラムビートで踊るオテアまたスローなラブソングのメフラを華やかな衣装と共に楽しめます。

日程 :2025年4月29日(火祝)

時間 :11:00〜、14:00〜

場所 :アトレ新浦安 1Fガーデンテラス

参加費:無料(自由観覧)

主催 :公益財団法人うらやす財団

協力 :イアオラ オ タヒチ トア(主宰:ジェシカ平野)

《IAORA O TAHITI TOA(イアオラ オ タヒチ トア)について》

千葉県浦安市でフラ・タヒチアン・マオリなどの文化が学べる、ポリネシアンダンス教室。

2013年ハワイを拠点に世界で活躍しているタヒチアングループTAHITI TOA主宰Maeva Goo氏より名前を授かり、「Heiva I Tokyo」のメフラ部門にて、2014年優勝、2016年準優勝を収める。

タヒチアンダンスショー

<5月3日(土) ハワイアンダンスショー&ミニ教室>

浦安等で活動しているチームによる、フラダンスショーを開催します。

2025年は一緒に踊れるフラダンス教室も開催します。

ハワイを感じられるリラックスしたひとときをお届けします。

日程 :2025年5月3日(土)

時間 :11:00〜、14:00〜

場所 :アトレ新浦安 1Fガーデンテラス

参加費:無料(自由観覧)

主催 :kealaokawaihuila hulahalau

《kealaokawaihuila hulahalauについて》

浦安市と市川市南行徳を中心にフラレッスンをしているフラ・ハラウ。

カウアイ島の先生に師事しており、本場のハワイアンフラはもちろん、観覧のお客様も楽しめる楽曲でのフラダンスも披露します。

ハワイアンダンスショー

<5月4日(日) クぺエワークショップ>

クペエとは、ハワイの伝統的なブレスレットやアンクレットで、フラダンスの衣装の一部として用いられます。

ティリーフや生花などを用いて「クぺエ」を気軽に作れるワークショップを開催します。

日程:2025年5月4日(日)

時間:11:00〜、13:00〜、15:00〜

場所:アトレ新浦安 1Fガーデンテラス

定員:各回先着10名様

主催:公益財団法人うらやす財団

協力:フラ フイ オハナ ポリネシアン ダンス スタジオ

(主宰:平野ジェシカ)

クぺエワークショップ

