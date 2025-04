温かみのある木風ハンドルがアクセント！丸榮日産「ムーミン ステンレスマグ WHD」

丸榮日産は、世界中で愛され続ける人気キャラクター「ムーミン」とのコラボレーションによる新商品《ムーミン ステンレスマグ WHD》を販売中です。

丸榮日産「ムーミン ステンレスマグ WHD」

発売日 :2025年4月2日(水)

販売価格 :3,080円(税込)

容量 :350ml

カラー :アイボリー、ミントグリーン、ピンク、イエロー

本体サイズ:約Φ87 × H92 × W120mm

素材 :【マグ本体】ステンレス鋼/【ハンドル】ポリプロピレン(木風加工)

【蓋】AS樹脂、コポリエステル樹脂/【パッキン】シリコーンゴム

原産国 :中国

販売場所 : 全国の雑貨店、ECサイト(Amazon、楽天市場など)

※取扱商品は店舗により異なります。

丸榮日産は、世界中で愛され続ける人気キャラクター「ムーミン」とのコラボレーションによる新商品《ムーミン ステンレスマグ WHD》を販売中。

全国の雑貨専門店および、Amazon、楽天市場、自社ECサイトにて好評販売中です。

商品の特長

■ムーミンとコラボしたデザイン

世界中で愛される「ムーミン」とのコラボレーションによる、シンプルで大人でも使いやすいデザイン。

表裏で異なるデザインを採用し、温かみのある木風ハンドルがアクセントになっています。

■保温・保冷効果

真空二重構造により、冷たい飲み物は保冷効果、温かい飲み物は長時間保温を発揮します。

1時間後も高い保温・保冷性能を保ち、日常使いにぴったり。

■軽量・コンパクト設計

旧タイプよりも見た目が小ぶりで軽量になり、手に持ったときに重さを感じにくく、使い勝手が向上しました。

容量は旧タイプ同様で350ml。

使いやすいサイズ感です。

■スライド式蓋付き

飲まない時は蓋を閉めて、保温・保冷効果を保ちながら、ホコリを防止。

また、飲み物がこぼれにくく、テレワークや作業時にも便利です。

■ギフトにもぴったり!カラーボックス入りでプレゼントにもおすすめ

商品はカラーボックスに入ったギフト仕様でお届けします。

母の日、父の日、お誕生日などの特別な日にぴったりのプレゼントとしてもオススメ。

デザイン性と実用性を兼ね備えたアイテムは、贈り物として喜ばれること間違いなしです。

