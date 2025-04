横になったままでもスムーズに飲める！エジソンママ「あにま〜るペットボトルストロー」

「エジソンママ」は、おもり付きペットボトルストロー「あにま〜るペットボトルストロー」を販売中。

エジソンママ「あにま〜るペットボトルストロー」

カラー :グリーン・ピンク・モカ

対象年齢:1歳ごろ〜

メーカー希望小売価格:660円(税込)

「エジソンママ」は、おもり付きペットボトルストロー「あにま〜るペットボトルストロー」を販売中です。

この製品は、ペットボトルに取り付けて使用できるストローで、ストローの先端に“おもり”をつけたことにより、傾きに合わせてストローが動くのでどんな体勢や角度でもしっかりと水分をキャッチ。

横になったままでもスムーズに飲むことができるため、陣痛・入院中の水分補給や体調不良時、小さなお子様の水分補給にもおすすめです。

マタニティ期から産後、お子様の成長に合わせて長く使える、やさしさと工夫が詰まったアイテムです。

■こんなシーンで活躍

陣痛バッグの必需品「ペットボトルストロー」

ママたちから「陣痛バッグにいれておいてよかった!」「便利で助かった!」との声が多くあがりました。

・出産準備・陣痛バッグの準備品に

・体調がすぐれないとき、横たわった状態の水分補給に

・ベビーカーや車内などの外出先に

■商品の特徴

〈ポイント1:おもり付きだから飲み物を最後まで飲める〉

傾きにあわせておもりが動く

おもり付きのストローが中の飲み物を最後までキャッチ。

姿勢や角度を気にせず飲めます。

〈ポイント2:かわいい耳付き!片手で開け閉めできる蓋〉

どうぶつのような耳付きフォルム

片手で開け閉めできる蓋だから、横たわった状態でもストレスフリーに水分補給が可能。

傾けても、蓋が閉じてこないのでお顔に当たらず飲みやすいのもうれしいポイント。

〈ポイント3:飲みやすいストロー設計〉

ぷっくりストロー

100%シリコンの柔らかなストローは、口先がぷっくりしているので、お子様の小さなお口でもくわえやすく吸いやすい設計。

〈ポイント4:お手入れ簡単〉

シンプル設計で洗いやすい

パーツはたったの5つ。

シンプル設計なので、お手入れも組み立ても簡単です。

