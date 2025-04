電子レンジで温めるだけで、アメリカテキサス州の郷土料理チリコンカンを手軽に楽しめる！Wise days「ワントレー冷凍食品3品」

SL Creationsは、エコで美味しくてイノベーティブな世界シリーズ「Wise days(ワイズデイズ)」から、ワントレー冷凍食品3品を販売中です。

Wise days「ワントレー冷凍食品3品」

“Wiseな人は時間を大切にする”、“Wiseな人は自分のカラダに必要なものを選ぶ”

毎日の賢い(=Wise)ライフスタイルをお手伝いすることをコンセプトに誕生した『Wise days』は、エコで美味しくてイノベーティブな世界の料理シリーズです。

<取扱店舗(一例)>

NEW!丸広百貨店(川越本店)

グランドフードホール(芦屋本店、六本木店、星が丘店)

イオンスタイル(新浦安店)

■4月新商品「チリコンカン」

独自配合のスパイスとトマトピューレ、ウスターソースを隠し味に加えた、食欲をそそる香りと味付け。

ジャスミンライスにコーンを混ぜたコーンライスと共に、ワンプレートのお弁当に仕上がっています。

電子レンジで温めるだけで、アメリカテキサス州の郷土料理チリコンカンを手軽に楽しめます。

1人前280g/980円(税込)

■4月新商品「ルーローハン」

醤油、五香粉ベースの甘辛いタレでじっくり煮込んだ、エキゾチックな香りが印象的な豚肉に、ジャスミンライスを添え、ワンプレートのお弁当に仕上がっています。

トッピングの卵とご飯に煮汁をかけて楽しめます。

1人前275g/980円(税込)

■フローズンオブザフューチャー2025受賞!2月発売「グリーンカレー」

スパイスにじっくり一晩漬けこんだ鶏肉をオーブンでジューシーに焼き上げ、スパイス香る本格的なグリーンカレーをつくりました。

色とりどりの野菜、ジャスミンライスと共に楽しめます。

1人前302g/980円(税込)

<フローズンオブザフューチャー2025>

アジア最大の食品・飲料展「FOODEX JAPAN 2025」内の企画として、バイヤー・一般消費者を交えた約100名の審査員があらゆる食シーンに着目し、冷凍食品を通した新たな食スタイルを評価。

「グリーンカレー」は、フローズンオブフューチャーアワード「ヘルス&ウェルネス部門」で3位入賞しました。

Wisedaysワントレー外箱デザイン

■エコで美味しくてイノベーティブ、体にやさしいフローズンミール

忙しくても食事は疎かにしたくない、ライフスタイルも食も賢く選択したい、という方を思って開発した「Wise days」は、冷凍庫から取り出し電子レンジで温めるだけで世界の料理が楽しめる、エコで健康的でヘルシーなフローズンミールです。

・製造時にうま味調味料などの化学的合成添加物を使わず、体にやさしい安心・安全レシピ

・環境に配慮した紙素材容器

デザイン性のある紙素材のパッケージ

