静かで心地よい最適なロケーション！ゴールドステイ名古屋大須アパートメントホテル『Wellness Room with ReFa』

「ゴールドステイ名古屋大須アパートメントホテル」は、2025年3月に注目のビューティーケアブランドReFaを取り入れた新しいウェルネス空間『Wellness Room with ReFa』をオープンし、オープンから1ヶ月余りが経過しました。

ゴールドステイ名古屋大須アパートメントホテル『Wellness Room with ReFa』

所在地 : 〒460-0016 愛知県名古屋市中区橘一丁目4-35

営業時間 : 10:00〜22:00

オープン日 : 2025年3月

「ゴールドステイ名古屋大須アパートメントホテル」は、2025年3月に注目のビューティーケアブランドReFaを取り入れた新しいウェルネス空間『Wellness Room with ReFa』をオープンし、オープンから1ヶ月余りが経過。

プライベート「サウナルーム」の没入感

ウェルネスツーリズムを体現

昨今の健康志向の高まりから「ウェルネスツーリズム」が注目されており、『Wellness Room with ReFa』はその新たな潮流を取り入れた施設として、心身の健康や美容に敏感な旅行者に向けて開発されました。

落ち着いた魅力溢れる大須エリア

近年、名古屋市内でもインバウンドの観光スポットとして人気が高まりつつある大須エリア。

このホテルは大須の中心地から少し離れた閑静な住宅街に位置し、周辺には寺社仏閣などの落ち着いたスポットが点在しています。

観光やビジネスの合間に静かで心地よい滞在を望む方に最適なロケーションです。

客室は広々とした空間とキッチンネットやランドリーなどの設備を整え、「住まうように泊まる」ことができる快適な滞在を提供しています。

【日本式サウナの新スタンダード「岩盤浴×ソルトセラピー」×「ナノリッチミストサウナ」登場】

新設された『Wellness Room with ReFa』は、日本古来の入浴法『蒸呂(むろ)』からインスピレーションを得て、日本式サウナの魅力を現代に蘇らせた施設です。

「岩盤浴×ソルトセラピー」と、世界初のナノミスト技術を活用した「ナノリッチミストサウナ」の2種類の蒸し風呂体験を完全個室のプライベート空間で楽しめます。

■岩盤浴×ソルトセラピー(心身の浄化とデトックス)岩盤浴では、遠赤外線効果によって身体の深部からじっくりと温め、冷え性や肩こり、慢性的な疲れを優しく和らげます。

併せて取り入れられたソルトセラピー(塩療法)により、デトックス効果が倍増し、ストレス解消や美肌効果も促進。

日々の忙しさから解放され、身体の内側から健やかな美しさを引き出します。

岩盤浴×ソルトセラピー

■ナノリッチミストサウナ(次世代の潤いと癒し)特に注目の「ナノリッチミストサウナ」には、コロナ社が開発した世界初のナノミスト技術「ナノリフレ」を導入しています。

毛穴より小さいナノサイズのミストが肌の奥深くまで浸透し、これまでにない潤い体験を提供します。

また、滝の原理を応用したマイナスイオン発生技術が、まるで森林浴のような深いリラクゼーションを実現。

従来のサウナにありがちな「我慢する熱さ」とは異なり、心地よくリラックスしながら美容と健康を促進します。

コロナ社提供:ナノリッチミストサウナ

■完全個室の極上プライベート空間『Wellness Room with ReFa』最大の特徴は、完全個室で提供される圧倒的なプライベート感。

静かな環境の中で、心身ともにゆったりとリフレッシュ。

瞑想や深呼吸を楽しみながら、日常の喧騒を忘れ、内面からの美しさを贅沢に体感できます。

【ReFaアイテムで叶えるトータルビューティーケア】

『Wellness Room with ReFa』では健やかなる美を追求し、ReFaブランドの美容ケアアイテムを積極的に取り入れています。

ReFaファインバブルシャワーは、微細な気泡による優しい水流が特徴で、シャワーとしてはもちろん、冷水で使用することによりクールダウンや冷室のような役割も果たします。

冷水によるコールドシャワーは、血行促進や代謝向上、ストレス軽減などの効果が期待でき、サウナ後のリフレッシュに最適です。

さらに、ナノリッチミストサウナ後にReFaドライヤーを使用することで、髪が驚くほどしっとりと潤い、健やかな美髪を叶えます。

【デトックスと美容のための電解水素水】

電解水素水の提供も行っています。

電解水素水は胃もたれや胃の不快感を和らげ、便通を整えるなど健康維持に役立ち、サウナ前、サウナ中、サウナ後と積極的に水分補給を行うことで、より効果的なデトックスが可能になります。

特に電解水素水で水分補給を行えば、体内の活性酸素除去や代謝促進が期待され、理想的なコンディションへと導きます。

開業以来、多くの利用者から「心も身体も整う」「極上のリフレッシュ体験ができる」と高評価をいただき、特に美容や健康意識の高い方々に注目されています。

美容と健康を融合した新しいサウナ文化を提案する『Wellness Room with ReFa』。

体験プラン

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 静かで心地よい最適なロケーション!ゴールドステイ名古屋大須アパートメントホテル『Wellness Room with ReFa』 appeared first on Dtimes.