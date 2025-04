自分の好みに合わせてデザインをカスタマイズ！清原「ファンファンブーケ」

清原は、中国や韓国で話題のワンホンブーケを元に考案した『ファンファンブーケ』を簡単に作れる「ファンファンブーケベース」について、実用新案を取得しました。

清原「ファンファンブーケ」

(登録新案第3250814号)

従来の水に弱かった紙素材のワンホンブーケの形を参考にしつつ、水に強いPP素材(ポリプロピレン)を採用することで、生花を使ったブーケアレンジができるようになりました。

◆ファンファンブーケとは

中国・韓国の「ワンホンブーケ」をベースに考案した、清原オリジナルのブーケが制作できるクラフトシリーズ。

ワンホンブーケとはツイードやファーなどの生地でラッピングされた、くびれのある形が特徴の花束のことで、日本でも販売店舗が増えてきています。

ファンファンブーケ(funfun bouquet)の名前の由来である「fun」という言葉が示す通り、このブーケは作る過程から楽しんでほしいというコンセプトで作られており、自分の好みに合わせてデザインをカスタマイズできる魅力的な商品です。

誕生日や記念日、特別なイベントのためのプレゼントとして人気を博しています。

今回、そのファンファンブーケをつくるための「ファンファンブーケベース」の実用新案を取得しました。

◆ファンファンブーケベースの特徴

ファンファンブーケベースの作り方

1. 耐水性と耐久性

PP素材を使用することで、耐水性と耐久性を高めました。

崩れることなく長期間にわたって美しい状態を保つことができます。

また、耐水性があるため生花を使用することができ、ブーケの魅力を一層引き立てます。

2. 安定性

ブーケの形状を美しく保つため、下部を二重にする工夫が施されており、それにより安定感が増し、綺麗な形状のまま飾ることができます。

3. 手軽さ

誰でも簡単に制作できるよう設計されており、手作りブーケの初心者でも手軽に美しいブーケを作成することができます。

お子さまのワークショップや、介護施設でのレクリエーション活動としてもおすすめです。

様々な場面で、その利便性と楽しさを体験していただけます。

4. サスティナビリティに向けた取り組み

再生PP素材を80%使用しています。

主に再生素材を使用することで、環境に配慮した製品となっています。

これによって、持続可能な消費を意識した購入を推進しています。

◆「ファンファンブーケ」作品例

ファンファンブーケは、色々なシーンで活躍。

大切な方の還暦、喜寿などの長寿祝いや推し不在の誕生日会、結婚式のウェルカムブーケなど、大切な1日を彩るアイテムとして。

お子さまも簡単に作れるので夏休みの工作として作ったり、またお菓子などを入れて子どもの習い事の記念品として。

ちりめんの生地×水引、つまみ細工などの和風の作品で和調のインテリアや海外のご友人へのプレゼントとして。

外側に貼る生地や中に入れるお花を変えることで色々なアレンジができるので、皆さまの大切な場を彩る一品として活躍します。

◆「ファンファンブーケ」周辺商材ラインナップ

ファンファンブーケを制作するためのおすすめアイテムは以下の通り。

ファンファンブーケベース

今回実用新案を取得した、ファンファンブーケを制作するベースです。

PP素材で強度としなやかさがあり、型崩れしにくい形状です。

パールオーガンジーリボン

オーガンジー素材のリボンにパールが装飾されたリボンです。

オーガンジーは透け感があり、様々なアレンジに使用することで軽やかで上品なイメージになります。

パールガーランド

パールが連なったガーランドです。

持ち手に使用したり、リボンと一緒に結んだり、アレンジは多数。

使う生地や小物、色によって落ち着いたイメージにも、華やかなイメージにも、アクセントとしても使いやすいアイテム。

パールプリーツレース

張りのあるプリーツ上のレースの裾部分にパールが施されています。

花の周りに巻き付けることで、ブーケに華やかさを彩ります。

ハートブレード

ハートが連なった、装飾用のブレードです。

ファンファンブーケに巻いたり、切り離しても使用できるのでハートを散りばめたり、装飾の幅が広げてくれるアイテム。

ローズフラワー

ファンファンブーケにぴったりのサイズで作られたシルクフラワーのローズ。

1本ずつ使えるのでアレンジしやすく、上品な印象のブーケが作れます。

フリルチュールテープ

しなやかなチュールにタックを入れボリューム感を持たせたフリルが可愛いチュールテープ。

トレンド感たっぷりの大人可愛いアイテム作りを楽しめます。

他にもネロリローズにはファンファンブーケにおすすめの生地やアイテムもあります。

