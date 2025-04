令和6年度「色彩検定協会優秀賞」受賞！四天王寺大学短期大学部ライフデザイン学科「色彩検定」

四天王寺大学短期大学部ライフデザイン学科は、内閣府認定公益社団法人 色彩検定協会より、令和6年度の文部科学省 後援 色彩検定において、特に優秀な成績をおさめた個人および団体に贈られる令和6年度「色彩検定協会優秀賞」を受賞しました。

四天王寺大学短期大学部ライフデザイン学科「色彩検定」

四天王寺大学短期大学部ライフデザイン学科は、内閣府認定公益社団法人 色彩検定協会より、令和6年度の文部科学省 後援 色彩検定において、特に優秀な成績をおさめた個人および団体に贈られる令和6年度「色彩検定協会優秀賞」を受賞!

この学科では、8つのフィールドから構成される学びが特長で、色彩は知識・技術を修得することで「トータルビューティ」「ビジネス・ICT」「ファッション」「インテリア」「フード」など多方面で生かせます。

さまざまな業種・職種をめざす学生の就職活動でも有利な資格となります。

■前田 明美 講師コメント

所属 :四天王寺大学短期大学部ライフデザイン学科

専門分野:色彩・色彩心理に関する実務

「今回、優秀賞を受賞することができて、大変光栄に思います。

子供の頃から色の名前や色の話をしたり、何色が好き?など人とのコミュニケーションに使ったり、色彩は日常に活用しやすいものです。

学ぶことですぐに使え、ビジネス・趣味・専門分野などに相乗効果が生まれます。

ライフデザイン学科では、色彩検定での知識を取り入れ、インテリア、ファッション、フードなどの多領域で活躍する学生を、これからも育成していきます。」

