精肉・海鮮・野菜・調味料・焼きそばなど！PLANT「BBQにぴったりの食材を強化」

PLANTは、家庭で手軽に本格バーベキューが楽しめるよう、精肉・海鮮・野菜・調味料・焼きそばに至るまでBBQにぴったりの食材を強化しました。

【販売店舗】:PLANT全店舗

PLANTは、ご家庭で手軽に本格バーベキューが楽しめるよう、精肉・海鮮・野菜・調味料・焼きそばに至るまでBBQにぴったりの食材を強化。

更に例年好評の手間なし下ごしらえ済の「味付き肉」シリーズや、インパクト大でSNS映えまちがいなしの「マグナムステーキ」も用意。

店内では「BBQコーナー」も展開し、初心者でも安心の「オールインワンセット(税抜き5,980円)も取り揃えてBBQをもっと手軽にもっと楽しめるように提案しています。

おうちの庭でも、公園でも、キャンプ場でも――

PLANTの“BBQラインアップ”が、あなたのゴールデンウイークをもっとおいしくします!

