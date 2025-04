北川景子「当時何があったのか忘れましたけど、泣きながら聴いてた」曲を告白

女優の北川景子(38歳)が、4月30日に放送された音楽番組「週刊ナイナイミュージック」(フジテレビ系)に出演。“人生で最も聴いている曲”のひとつとして、BoAの「Possibility duet with 三浦大知」を挙げ、「当時何があったのか忘れましたけど、泣きながら聴いてた」と語った。北川は今回、主演ドラマ「あなたを奪ったその日から」(関西テレビ・フジテレビ系)の宣伝を兼ねて、同番組にゲスト出演。“人生で最も聴いている曲”ベスト5(生涯ヘビロテランキング)を発表し、それぞれの思い出を語った。

4位にランクインしたのは、「大好きなアーティスト同士のコラボで、知ったときは『えっ!? えっ!?』」と驚いたという、BoAの「Possibility duet with 三浦大知」(2010年)。北川は「女性のボーカルと男性のボーカルがユニゾンするって、こんな綺麗なハーモニーになるんだっていう。結構、大人になってからも何度も聴いてるんですけど、MVがすごいステキで。2人が鏡合わせみたいになっていて、くっつきそうになったり、離れたりする場面があるんですけど、そのあたりの映像で、当時、何があったのか忘れましたけど、いっとき、泣きながら聴いてた気がします(笑)」と笑う。そして「感動しすぎて。泣きながら聴いてました(笑)」と語った。☆北川景子が“生涯ヘビロテしている”曲1位 w-inds.の「Paradox」(2001年)2位 w-inds.の「Long Road」(2003年)3位 三浦大知の「The Answer」(2010年)4位 BoAの「Possibility duet with 三浦大知」(2010年)5位 ごまっとうの「SHALL WE LOVE?」(2002年)