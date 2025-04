日本本格上陸！サゼラック ジャパン「FIREBALLを体感できるローンチイベント」

サゼラック ジャパンは、アメリカNo.1“パーティーショット”の代表格・シナモンフレーバーウイスキー「FIREBALL(ファイヤーボール)」の日本本格上陸を記念し、大阪・心斎橋 Bar ZerroにてFIREBALLを体感できるローンチイベントを2025年4月30日(水)に開催します。

サゼラック ジャパン「FIREBALLを体感できるローンチイベント」

・日時 :2025年4月30日(水)21:30〜23:30

・場所 :Bar Zerro

(大阪府大阪市中央区心斎橋2丁目3-2 クインズコート東館1F)

・内容 :FIREBALLショット体験、DJパフォーマンス、フォトスポットなど

サゼラック ジャパンは、アメリカNo.1“パーティーショット”の代表格・シナモンフレーバーウイスキー「FIREBALL(ファイヤーボール)」の日本本格上陸を記念し、大阪・心斎橋 Bar ZerroにてFIREBALLを体感できるローンチイベントを2025年4月30日(水)に開催。

■ローンチイベント概要

北米で人気のシナモンフレーバーウイスキー「FIREBALL(ファイヤーボール)」が、2025年春より日本で本格的に再展開されます。

それに先駆け、FIREBALLの世界観を体感できるローンチイベント「FIREBALL Launch Party」が、2025年4月30日(水)に大阪・心斎橋 Bar Zerroにて開催されます。

FIREBALLの刺激的な味わいと“アメリカン・ハウスパーティー”の雰囲気を体験できるスペシャルイベントです。

■FIREBALLとは?

カナダにルーツを持つFIREBALLは、BBQから退屈な飲み会まで、あらゆるシーンを一瞬で盛り上げます。

天然のシナモンフレーバーを使用し、キンキンに冷やしたショットで味わうのが一番。

FIREBALLと一緒なら、ただの一日が何年経っても語りたくなる思い出に。

FIREBALLは、アメリカ・ルイジアナ州ニューオーリンズに本社を構えるSazerac Company(サゼラック社)が展開するブランドのひとつです。

サゼラック社は、アメリカ国内でも最も歴史ある独立系スピリッツメーカーのひとつで、FIREBALLをはじめ、Buffalo Trace、Early Times、Southern Comfortなどのブランドも展開しています。

■商品概要

商品名 :FIREBALL (ファイヤーボール)

品目 :リキュール(ウイスキー+シナモンフレーバー)

容量 :700ml/50ml

アルコール度数:33%

商品画像3

■発売地域

全国の一部酒販店、オンラインショップにて順次販売開始

■希望小売価格(税別)

700ml:オープン価格

