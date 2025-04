長谷川工業は、2024年1月に設立した電動モビリティに特化した子会社で、ハセガワモビリティが取り扱うYADEAの電動キックボード「KS5 PRO」を西脇市へ企業版ふるさと納税の一環で寄附します。

長谷川工業

長谷川工業は、2024年1月に設立した電動モビリティに特化した子会社で、ハセガワモビリティが取り扱うYADEAの電動キックボード「KS5 PRO」を西脇市へ企業版ふるさと納税の一環で寄附。

また、2025年4月24日(木)に兵庫県西脇市役所にて寄贈しました。

同社では、これからも電動モビリティを通じて市町村の取組みとして交通網の発展や観光・環境対策など様々な活動に対して貢献できるよう邁進していきます。

YADEAは、世界最大級の電動二輪モビリティブランドで販売台数は1億台を突破。

2017年より7年連続で世界一の実績を誇る業界のリーディングカンパニーです。

長谷川工業は、1956年創業で脚立・はしごなど高所作業台など足場関連製品のパイオニアとして国内外に工場や営業拠点を構える業界のリーディングカンパニーです。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 西脇市へ電動モビリティを寄附!長谷川工業 appeared first on Dtimes.