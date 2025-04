KIPRUN×関東学院大学陸上競技部、パートナーシップ契約を締結！デカトロンディストリビューションジャポン

デカトロンディストリビューションジャポンは、ランニング専門ブランド「KIPRUN(キプラン)」と関東学院大学陸上競技部とのパートナーシップ契約締結を発表。

デカトロンディストリビューションジャポン「関東学院大学陸上競技部サポートプロジェクト」発足

デカトロンディストリビューションジャポンは、ランニング専門ブランド「KIPRUN(キプラン)」と関東学院大学陸上競技部とのパートナーシップ契約締結を発表しました。

この契約によりKIPRUNは、関東学院大学の伝統ある陸上競技部のサポートおよび学生のスポーツ体験を豊かにするために、関東学院大学陸上競技部と協働してランニングイベントの共同開催、ユニフォーム・シューズ等のスポーツギアの提供および販売、スポーツ教育と地域貢献を連携させた新しい取り組みを展開。

また、同部の箱根駅伝への復活という共同のゴールを掲げサポートするほか、学生がランニングイベントやボランティア活動に参画し、地域とのつながりを深めながら、スポーツを通じて自らの可能性を広げていくためのサポートも実施します。

例えば、ケニアにあるKIPRUN運営のプロランナー育成施設「42 HOUSE」(フォーティートゥーハウス)は、世界トップレベルのランニングトレーニングや高度なコーチングを提供し、グローバルな視点を持つ次世代アスリートの育成を目的としています。

これは、世界各国の選手が交流しながら、国際的競技力向上を目指すものです。

■サステナブル・スポーツ文化の醸成

KIPRUNが掲げる「すべての人にスポーツの楽しさと持続可能性を届ける」というビジョンに共鳴し、関東学院大学陸上競技部では再生素材を活用したユニフォームや、環境負荷の少ないトレーニング機材の導入を推進します。

大学が有する栄養学や福祉の知見とも連携し、地域の健康促進にも貢献します。

■競技水準と教育水準の両立

本パートナーシップにより、KIPRUNの高機能なランニングギアやトレーニングノウハウを取り入れ、学生アスリートの競技力向上を支援します。

また、KIPRUNと連携した企業インターンシップや製品開発プロジェクトを通じ、実践的な学びを深める教育機会の創出も目指します。

[デカトロンディストリビューションジャポン・CEO 樫村 浩史]

KIPRUNと関東学院大学陸上競技部の連携を発表でき大変光栄です。

駅伝やランニングを軸にした今回の陸上競技部とのパートナーシップは、学生の健やかな成長や競技力向上を支援し、地域社会および国際的な交流の推進に大きく寄与すると確信しています。

KIPRUNが提供する製品や国際的な知見を通じて、スポーツ教育の未来を拓いていきます。

