液体洗剤・柔軟剤 「自動投入」機能を搭載！ハイセンスジャパン「Lシリーズ」

ハイセンスジャパンは、全自動洗濯機5.5kgクラスでは国内初(※)となる、液体洗剤・柔軟剤「自動投入」機能を搭載した「Lシリーズ(5.5kg/6kg/7kg)」を、2025年7月上旬に発売します。

ハイセンスジャパン「Lシリーズ(5.5kg/6kg/7kg)」

サイズ :5.5kg 6kg 7kg

本体希望小売価格:オープン価格

国内のR&Dセンターが“日本基準”で開発し、日本の住環境にフィットするよう配慮した、日本のお客様のための製品です。

(※)自社調べ

同社は2025年、日本市場における白物家電事業を本格始動し、春〜初夏にかけて3つのカテゴリで新たな注力製品を投入します。

その第三弾は全自動洗濯機です。

「Lシリーズ」は、昨今の洗濯機購入要因として重要なトレンドになっている「自動投入」機能を非常にコンパクトなボディに融合させました。

毎回の計量の手間や過投入がなくなるだけではなく、液体洗剤/柔軟剤タンク容量が大きいので、継ぎ足す回数も少なく済みます。

頑固な汚れまでしっかり落とす洗浄力もありつつ、設置性と使いやすさに優れたサイズ・デザインに仕上げています。

■製品特長

(1) 液体洗剤・柔軟剤「自動投入」機能

洗濯のたびに最適な量を自動で計測するため、液体洗剤・柔軟剤を無駄使いせずに済み、経済的です。

毎日の計量の手間や詰め替えの手間も減らし、洗濯にかかる時間を短縮します。

液体洗剤/柔軟剤タンクは、掃除しやすい着脱可能タイプを採用。

各サイズ一律で各550mlと、大容量を誇ります。

液体洗剤柔軟剤「自動投入」機能

(2) 設置性に優れたサイズ

5.5〜7kgモデルは、既存小型モデルのサイズ感と同等。

せまい場所にも置きやすいコンパクトサイズなので、洗濯機まわりのスペースも有効活用できます。

(3) 使いやすさ重視のデザイン

視認性の良い操作パネルを本体上部の後ろに配置しているため、手前側がスッキリ。

衣類を出し入れしやすい構造です。

さらに、自動投入タンクや洗濯状況が見える「透明窓」つき。

誰でも使いやすい設計です。

出し入れしやすいデザイン

(4) 頑固な汚れまでしっかり落とす洗浄力

・立体シャワー水流

水を滝のように勢いよく落下させる「タテ水流」と、洗濯機の回転による「ヨコ水流」の組み合わせにより、立体的な水流を生み出すことで、低い水位でも衣類をしっかり洗います。

・激流パルセーターV3

新形状のパルセーター(回転翼)で槽内に渦巻きのような水流を起こして衣類を舞いあげ、衣類の絡まりを抑えつつ、しっかり洗浄します。

脱水後はパルセーターをゆっくり動かし、衣類の絡みをほぐして取り出しやすくする「ほぐし脱水」機能も。

・ダイヤモンド形状のステンレス槽

ステンレス製の洗濯槽の内側は、ダイヤモンド形状になっており、様々なタイプの汚れを効果的に落とします。

(5) 豊富な洗濯コースと「+機能」

標準に加えて7種類の洗浄コースに、「香&消臭」、「2度洗い」、「部屋干し」をワンタッチで追加できる、ハイセンス独自の「使い勝手をよくする』機能つき。

環境に合わせたアレンジ、ワンランク上の洗濯が簡単にできます。

(※)「コース」により、追加できない「+機能」があります。

豊富な洗濯コース

(6) 3つの槽洗浄コースで、いつも清潔

3つのコースで洗濯槽を清潔に保ちます。

10分コース :毎回の洗濯の前や後に、サッと水道水で洗い流します。

4時間コース :市販洗濯槽クリーナーで洗濯槽を清潔にします。

12時間コース:頑固な汚れをしっかり落とします。

