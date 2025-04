日本催事販売協会が協力する、キッチンカーNo.1の座をかけた頂上決戦『KC-1 GRAND PRIX(キッチンカーワン・ワングランプリ)』を、神戸メリケンパーク特設会場にて2025年5月2日(金)〜4日(日)に開催します。

KC-1 GRAND PRIX

開催日程 : ・2025年5月2日(金)16:00〜21:00

[前夜祭:港町神戸観光夜市]

・2025年5月3日(土・祝)・4日(日)10:00〜17:00

開催場所 : 神戸メリケンパーク特設会場(兵庫県神戸市中央区波止場町2)

出場キッチンカー: 30台(全国から選抜)

審査方法 : 「味」「映え」「売上金額」「防火・衛生管理」の総合評価

特別審査員 : 関西有名グルメインスタグラマー25名(フォロワー総数53万人)

賞金 : 優勝者に100万円

【『KC-1 GRAND PRIX』とは】

2025年初開催となる『KC-1 GRAND PRIX』は、全国から集まった実力派キッチンカー30台が「味・映え・防火・衛生管理、さらに売上」の総合力を競い合い、優勝賞金100万円を目指す、公開型グランプリイベントです。

開催直前の最新情報として、特別審査員に予定していた関西の有名グルメインスタグラマーを10名から25名に増員。

総フォロワー数は53万人を超え、Instagramでの発信力を活かしたリアルタイム審査がグランプリの盛り上がりにさらに拍車をかけます。

また、当日は「メリケンわんダーパーク2025春」も同時開催され、「わんわんマルシェ」「ハンドメイドEXPO」「KOBEメリケンパーク五月祭り」「ふわふわキッズランド」「どこでも縁日」「バブルボール」など、家族でも楽しめる複数イベントがメリケンパーク全体で展開予定。

フードとエンタメが融合した“神戸最大級の屋外フェス”が誕生します。

