非変性II型コラーゲンをたっぷり配合！さぬき健康本舗「金の穂 極」

さぬき健康本舗は、健康食品「金の穂 極」を、母の日に向けて2025年4月28日からAmazonにて期間限定セールを実施中。

さぬき健康本舗「金の穂 極」

価格 : セール期間中、3袋購入で50%オフ(6ヶ月分)

3袋で税込み5,970円(通常は税込み11,940円)

内容 : 1袋60粒

セール期間 : 2025年4月28日〜5月8日

販売場所 : Amazon

プロモーションコード: KBINJO3T

※商品をカートに追加後、「ギフトカード、商品券、プロモーションコードを使用する」の「コードを入力」欄に以下のプロモーションコードを入力してください。

プロモーションコード【KBINJO3T】

※上記プロモーションコードを入力しなければ、割引が適用されません。

アンケート結果

■同社が展開する商品について

80年以上生きる長寿ザメの魅力に魅了され、強靭な生命力を持つ希少な国産長寿ザメを専門に取り扱った健康食品を展開し、節々のお悩みを持つ多くのお客様からお喜びの声をいただいています。

■商品の特徴

身体にある軟骨細胞の主要成分である非変性プロテオグリカン、非変性II型コラーゲンをたっぷり配合。

たった一粒に非変性プロテオグリカン35mg、非変性II型コラーゲン70.5mgが配合されており、配合量は国内最大級です。

国立大学法人弘前大学で研究開発され、日本で初めて日本古来の長寿ザメのプロテオグリカンの商品化に成功しました。

希少な国産ザメの軟骨成分プロテオグリカンを高含有しており、一般的なサプリメントに使われる鮭のプロテオグリカンと比較して5.75倍のパワーがあることが東京農工大学との共同研究で証明され、2024年2月5日に特許を取得しています。

500種類以上いるサメの中でも厳選を重ね、3代続く漁業関係者が「魚類の中で唯一、骨の奇形や癌を見たことがない」と語るほど生命力が強く強靭なアブラツノザメを使用しています。

金の穂 極1袋(60粒分)を製造するのに、なんとアブラツノザメ1頭分が使われています。

こんなお悩みありませんか?

3ヶ月以内に喜びを実感

1日1粒から歩みをサポート

金の穂 極

金のプロテオグリカンと非変性II型コラーゲン

安心の理由

国立大学法人弘前大学が研究

■アンケート調査

アンケート実施期間: 2025年4月15日〜2025年4月21日

アンケートURL : https://x.com/sanukikenkou/status/1911980451306029458

アンケート質問 : 母の日のプレゼントはどう決めますか?

アンケート回答数 : 719票

アンケート結果 : 61.8%が自分で決めてサプライズ、38.2%が本人に聞くと回答

<アンケート回答者の声>

・サプライズが好きなので自分で決めています!

・喜ぶ顔を想像しながら考えるのが好きなので自分で決めます。

・要らないものを貰っても困ると思うので聞きます。

・さりげなく探りを入れています。

