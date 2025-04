バリアフリー対応のコテージ・バンガローなども完備！広川原 湖畔の森キャンプ場

佐賀県嬉野市にて、長年親しまれてきた「広川原キャンプ場」が、「広川原 湖畔の森キャンプ場」として2025年4月26日よりリニューアルオープンしました。

広川原 湖畔の森キャンプ場

所在地: 〒843-0303 佐賀県嬉野市嬉野町大字吉田広川原丙595番地−6

今回の再整備では、一般社団法人嬉野温泉観光協会と、全国でアウトドア施設を多数展開する株式会社アウトドアプロジェクトが連携し、共同事業体「嬉野温泉アウトドア共同事業体」を通じて指定管理者として参画。

地域の自然・観光資源を融合させ嬉野の温泉街とも連携した新たな滞在型観光の拠点として再始動します。

また、2025年4月25日には、現地にてリニューアルオープン式典が開催され、嬉野市長・嬉野温泉観光協会・株式会社アウトドアプロジェクトの三者が登壇し、地域連携によるアウトドア拠点創出の意義と今後の展望が語られました。

【嬉野温泉アウトドア共同事業体とは】

2024年2月、嬉野市の公共施設や地域資源を有効に活用し、観光振興と地域活性化を推進することを目的に、一般社団法人嬉野温泉観光協会とクロスプロジェクトグループ(株式会社アウトドアプロジェクト)が協定を締結し、共同事業体を設立しました。

・嬉野温泉観光協会は、地域DMOとして長年にわたり嬉野の温泉・お茶・自然といった地域資源の魅力を発信し続けてきた団体です。

・クロスプロジェクトグループ(株式会社アウトドアプロジェクト)は、全国でキャンプ場やアウトドアコンテンツを多数展開しており、「自然資源を活かし地域の共有物をつくる」という理念のもと、持続可能な施設運営に実績を持っています。

両者の強みを掛け合わせることで、地域に根ざしながらも観光誘客力のある、新しいアウトドア観光のモデル拠点づくりを進めています。

【広川原 湖畔の森キャンプ場の特徴】

・11区画の新オートキャンプサイトを増設し、従来の3区画とあわせて全14区画へ拡張。

ファミリー層やグループ利用にも対応。

・無料Wi-Fiの整備とWEB予約・オンライン決済の導入により、スマートで快適な利用環境を実現。

・初心者からアウトドア愛好家まで楽しめる、自然と調和した設備と設計。

清潔なサニタリー棟、バリアフリー対応のコテージ・バンガローなども完備。

・年間を通じて利用可能な通年営業体制に移行し、シーズンを問わず嬉野の魅力を体感できる場に。

今後は、嬉野茶を活用したテントサウナや、地域資源を活かした体験型コンテンツの展開など、より深く嬉野の自然と文化にふれられるアクティビティも予定しています。

このリニューアルは、「温泉地・嬉野」の新たな観光の魅力を引き出し、観光客だけでなく地域住民にとっても“自然と人が共生するアウトドアフィールド”となることを目指すものです。

ファミリーや初心者の方にもおすすめ

新たに整備されたオートサイト[湖畔の森オートサイト]

豊かな自然に癒やされるキャンプ場

